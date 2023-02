Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata több éve elköteleződött a részvételi demokrácia mellett. Az önkormányzati és a hivatali működésbe Magyarországon újszerű ötlet volt részvételi elemeket bevonni:

olyan módszereket, amelyek egyre inkább lehetőséget biztosítanak az állampolgárok számára, hogy becsatlakozzanak az életüket érintő döntések előkészítésébe.

Egy járatlan útra lépett ezzel a városvezetés, ami deklaráltan rengeteg tanulással van kikövezve – minden érintett számára. Ennek köszönhetően valósultak meg az olyan programok, mint a közösségi gyűlés, a Miskolci Ötletmaraton, a részvételi költségvetés, a közösségi tervezések vagy a Városi Estek.

A legjobb gyakorlat

Ezt a szakmai munkát ismerte most el a mintegy háromévtizedes múltra visszatekintő Települési Önkormányzatok Szövetsége.

Miskolc városvezetése számára a Részvételi Program elköteleződés egy olyan szemlélet mellett, ami számunkra nem kérdés, hogy a XXI. században az önkormányzatiságot át kell járja

– magyarázta Varga Andrea alpolgármester, hogy miért nevezték be a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyére a programot. Hozzátette, hogy meg akarták mutatni a többi önkormányzat számára, Miskolc hol tart ebben a folyamatban, illetve inspirálni kívánták azokat a településeket, akik nyitottak a részvételi demokrácia módszerére.

A leszakadó városrészek integrációja terén kifejtett tevékenységével már tavaly is nevezett Miskolc a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyére, akkor dobogós helyezést ért el a város egyik módszere. Idén a társadalmi részvétel kategóriájában nevezett a város. Az első bírálati kör után a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének szakemberei helyszíni szemlét tartottak a továbbjutó településeken – köztük Miskolcon, ahol személyesen is megismerték a program elemeit. A február 8-án Gödöllőn megtartott döntőbe kategóriánként 3 jó gyakorlat jutott be. Itt prezentációjában Kovács Kamilla civil részvételi referens ismertette a miskolci Részvételi Programot, egyebek mellett bemutatott egy rövid összefoglaló videót.

Nehéz volt a feladat, mert a mi Részvételi Programunk több elemből áll össze. Mások egy-egy módszerre koncentráltak, mi azonban úgy gondoljuk, hogy maga a szemlélet a jó gyakorlat, ami átjárja azt a sok módszert, amelyeket kipróbáltunk a részvételiség jegyében

– írta körül prezentációja lényegét Kovács Kamilla.

A helyezés elsősorban presztízsértékű szakmai elismerés mind a miskolciak, mind pedig a városvezetés számára, hiszen azt jelenti, hogy a megyeszékhelyen olyan folyamatok zajlanak, amelyeket érdemes követendő példaként állítani más települések önkormányzata elé.