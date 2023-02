Immár a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának sátoraljaújhelyi diákjai is részesülhetnek Sátoraljaújhely polgármesterének ösztöndíjában. Erről a gimnázium igazgatója, Nagy-Baló Csaba, Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármestere és Dankó Dénes a város alpolgármestere egyeztettek Sárospatakon.

Mint már korábban írtunk róla, Szamosvölgyi Péter évek óta havonta egyszeri ötvenezer forintos ösztöndíjban részesít egy-egy olyan fiatalt, aki valamelyik sátoraljaújhelyi középiskola tanulója és jól teljesít, vagy kiemelkedő eredményeket produkál. Az érintett intézmények havi váltásban kapják a jogot arra, hogy javaslatot tegyenek az aktuális ösztöndíjas személyére. A város vezetői az iskola tantestületére bízzák a jelölést, azt nem bírálják felül.

A sátoraljaújhelyi polgármester és alpolgármester nemrég a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumába látogatott, ahol az ösztöndíj lehetőség kiterjesztésről tárgyaltak az oktatási intézmény vezetőivel. A találkozót a református gimnázium igazgatója, Nagy-Baló Csaba kezdeményezte. Az intézményvezető aláhúzta: intézményükben számos alapítvány ösztönzi a diákokat a jobb teljesítmény elérésére, vagy a nehezebb sorsú tanulóknak biztosít pénzügyi hátteret. Példaként említette a Dr. Sándor József Alapítványt, amely egyebek mellett a kárpátaljai diákokat hátrányosan érintő háborús helyzet okán tavaly 20, idén már 45 diákot támogat. Számos fiatalnak ad támogatást a Református Kollégium 1941/I/A Ösztöndíj Alapítványa is, de ezeken kívül számos más alap segíti a fiatalokat – fűzte hozzá. Ezekre nagy szükség is van, hiszen a világ mostani változásai, a háború, az azt kísérő válság a szülők számára is nehezebbé tette az életet – mondta az igazgató.

Öt intézmény

Az igazgató a boon.hu-nak elmondta: nemrég zárták le a 2022-2023-as tanév első félévét, amely eredményeként elkészültek az ilyenkor szokásos statisztikák is. Ekkor derült ki, hogy a nagy múltú pataki gimnáziumban 102 sátoraljaújhelyi fiatal tanul. Az igazgató a Szamosvölgyi Péter közösségi oldalát régóta nyomon követi, onnan szerzett tudomást az ösztöndíj lehetőségről is. Nagy-Baló Csaba elmondása szerint a statisztikai adatok megismerése után jutott arra a következtetésre, hogy a náluk tanuló újhelyi diákok létszáma esetleg kellő érv ahhoz, hogy megkérje a polgármestert, a pataki refiben tanuló, de sátoraljaújhelyi lakosnak számító gyerekekre is terjessze ki az lehetséges ösztöndíjasok körét. Főleg azért, mert a gimnáziumban kiváló újhelyi diákok tanulnak – jegyezte meg az igazgató. Nagy-Baló Csaba hozzátette: Szamosvölgyi Péter nagyon nyitottan állt a kéréshez és a város alpolgármesterével, Dankó Dénessel közösen el is látogattak a gimnáziumba, ahol a két városvezetőt végig kísérték az intézményen bemutatva az oktatási körülményeket. A megbeszélés eredményeként a pataki református gimnázium is bekerült abba a körbe, amely javaslatot tehet a „polgármester ösztöndíjasa” támogatásra. Ezzel ötre bővült az intézmények köre, ugyanis a pataki iskola az SZSZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnáziumához, a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumhoz, a Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumhoz, valamint a SZSZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskolához csatlakozott. Mivel minden hónapban egy intézmény tehet javaslatot, ezért egy iskola átlagban évente kétszer jelölhet ösztöníjast.

Úgy tudjuk, közben egy másik sárospataki intézmény, az Árpád Vezér Gimnázium is hasonló kéréssel fordult a sátoraljaújhelyi városvezetéshez. Erről azonban cikkünk elkészültéig még nem született döntés.