Természetesen most is így voltam ezzel. Ezen a versenyen minden aranyérmes pálinka megkapja a díjat, ha arra érdemes, viszont a legjobbak közül is választanak kategóriagyőztest. Ott már csak egyet választanak ki a zsűri tagjai. Ez egyáltalán nem tervezhető dolog, ezért mindig a maximumra kell törekedni, és arra is szoktam. Ilyenkor nagyon sok mindenen múlik, hogy harminc emberből legalább tizenhat az én pálinkámat ítélje a legjobbnak. Ehhez nyilván szerencse is kell, de nagyon jó visszaigazolása volt a munkámnak. A címvédéshez még több alázat és tudás kell majd az idén elkészülő pálinkák esetében. A szabályzata egy kicsit változott a versenynek, egyre szélesedik a spektrum, aminek ugyancsak meg kell felelni. A klasszikusokra szeretnék koncentrálni, motivál a győzelem, ami a jövő szempontjából mindenképpen előrevisz.