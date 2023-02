Fogadóórát tartottak az Avasi Hegygazdák és a városvezetés képviselői február 8-án, szerdán délután a miskolci Városházán. A rendezvényen az avasi pince- és ingatlantulajdonosok, a vendéglátóegységek üzletvezetői, illetve a lakosság is elmondhatta a problémáit, és észrevételeit az Avassal kapcsolatban. Az esemény másik célja az volt, hogy a történelmi Avast érintő jövőbeni fejlesztéseket bemutassák a lakosság számára.

Fejlesztés három ütemben

A város büszkesége az Avas, amit szeretnénk jobban működtetni, ezért vagyunk kíváncsiak az érintettek véleményére. Teljesen új intézményt vezettünk be az Avasi Hegygazdákkal, akiknek a képviseletében Jacsó Pál és Magyar László ül itt

– mondta elöljáróban Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere.

Idén lesz 60 éves az Avasi kilátó és talán a városrészt érintő egyik legnagyobb fejlesztést fogjuk befejezni ebben az évben. A projekt második üteme, a kilátó és környezetének felújítása biztosan meg fog valósulni. Az első ütem volt a Horváth-tető, a harmadik pedig az Avastető fejlesztése, amelynek részeként kilátópontokat fog kapni a hegy. Ez még közbeszerzési eljárás alatt áll, de ez év végén szeretnénk befejezni. Mi az Avashoz tartozónak tekintjük a Kálváriát, amelynek aljában jelenleg is folyik egy fejlesztés, amit ebben az évben át tudunk majd adni. A Kálvária lépcsősorát saját forrásból szeretnénk összekötni a történelmi Avas városrésszel és egy sétányt kialakítani a jelenleg elhanyagolt részen. Ami igazán komoly gondot jelent az a működtetés, többek között a szemét, a mellékhelyiség hiánya, a hiányzó útburkolatok. Természetesen foglalkozni kell a szlömösödés kérdésével is, hogy a társadalom peremén élők az Avason verődnek össze és húzzák meg magukat.

Babakocsival is járható lesz

Ezután a fejlesztések második ütemét, az Avastető felújítását részletezték.

A fejlesztés második ütemének része a Toronyalja utca és a Győri Nagy Lajos sétaútvonalak felújítása. Ennek részeként a sétaövezet új viacolor útburkolatot kap, mellette kandeláberekkel, közvilágítással. Itt ugyanolyan villanyoszlopok lesznek mint a Horváth-tetőn. Tehát ezek egészen a Szent István tértől kezdve egységesen néznek majd ki. Az Avastető felújítása pedig magában foglalja a Mendikás dűlő felújítását és összekötését a Perczel Mór utcával egy kerékpáros és gyalogos úttal, ami jövő tavasszal fog realizálódni

– fejtette ki Miklós Viktor, a Polgármesteri Hivatal főosztályvezetője.

Az Avasi kilátó parkolójának a területén lesznek vendéglátóipari helyek, ahonnan két út fog levezetni a Perczel Mór utcára. Bár kerekesszékkel és babakocsival is föl lehet majd menni a kilátóhoz, de a hivatalos akadálymentesítésnek nem fog tudni megfelelni a gyalogút a hegyoldal lejtése miatt. Részben a Dayka-átkötésnek is köze van az Avastető fejlesztéséhez, mert most a déli tehermentesítő elvágja a főteret az Avastól. Ez a Dayka-átkötéssel megváltozik, megkönnyíti majd a feljutást az Avasra

– fűzte hozzá Szunyogh László, Miskolc főépítésze.

Kamerákra lenne szükség

A tervezett fejlesztések bemutatása után következtek a lakossági problémafelvetések.

Kiderült, hogy a közművesítésről, a csapadék- és szennyvízelvezetésről már léteznek tervek, de ehhez még uniós pályázati forrásokra van szükség. A szlömösödéssel kapcsolatban felvetődött a 18 darabos kamerarendszer kiépítése 2-3 év alatt, amiről már egyeztetések folynak a rendőrséggel. Ötletként dobta be az egyik lakos, hogy addig is áthidaló megoldásként vadkamerákat is ki lehetne helyezni. Az avasi pincesorra kiadott lakcímkártyákkal kapcsolatban pedig tervezi a városvezetés, hogy felveszi a Kormányhivatallal a kapcsolatot. Ugyanis ez körülbelül 45 fős mélyszegénységben élő közösséget érint, akik latrinákat és illegális hulladéklerakókat alakítanak ki a helyszínen.

Az összes illegális szemét elszállítása egyelőre forráshiány miatt nem oldható meg. Mokrai Attila pincetulajdonos pedagógus felajánlotta, hogy a tanítványaival önkéntes szemétszedést szervezne. Az is gond, hogy nincsenek tűzcsapok a területen, sőt a tűzoltóautó sem tud feljutni. A Jézus-kútjától levezető lépcsősor pedig még felújításra vár. Turisztikai szempontból szó esett az Avasi kilátóhoz vezető útvonalak egységes kitáblázásáról is, amelyek már tervbe vannak véve, illetve a gazdák szívesen vennék, ha a pincéjük elé is tábla kerülhetne, akár önköltségen.