A nap folyamán óránként 30 perces előadásokat tartottak a központról és a 112-es hívószámról, valamint az előzetesen regisztrált résztvevők és a térség általános iskoláiból érkezők látogatást tehettek a hívásfogadó teremben. Összesen több mint 300 gyerek élt a lehetőséggel, hogy megismerkedjen a 112 miskolci központjával. A Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola dákjai, köztük Zelenák Tünde és Maszlár Réka Amanda is. A lányok nagyon hasznosnak tartották az itt hallott információkat.

„Megnéztük a TEK-es autót és beültünk a rendőrautóba is és nagyon tetszett ez a mai nap, mert olyan infókat kaptunk, melyek szükség esetén jól jöhetnek. És persze az itt látottak, hallottak jól kiegészítik az iskolában tanultakat” – mondták el a fiatalok.

Díjazott hívásfogadók

A nap folyamán átadták az „év hívásfogadója” díjat is, mellyel műszakonként a legtehetségesebb hívásfogadóját jutalmazták. A kiemelkedően teljesítő, 5 hívásfogadó külön jutalomban részesült. Köztük Pekk Adrienn is, aki már négy és fél éve dolgozik itt. A díjátadón elmondta, „igyekszem úgy végezni a feladatomat, hogy az mindenki megelégedését szolgálja, úgy szakmailag, mint az állampolgárok részére. Ennek érdekében folyamatosan képzem magam, vezetőimtől pedig minden segítséget megkapok amire szükségem van a munkámhoz. Természetesen cserébe én is szívesen részt vállalok az új dolgozók kiképzésében és felkészítésében. Megpróbálok minden információt és tudást átadni, melyeket az évek alatt összegyűjtöttem. Véleményem szerint ehhez a munkához, türelem, empátia, kitartás és felelősségtudat szükséges és függetleníteni kell a helyzeteket a saját életünktől. Az együttérzésnek meg kell lenni, de nem szabad, hogy a hívások rányomják a bélyeget az ember hangulatára.”

Pekk Adrienn a hívásfogadó kitüntetett munkatársa

Fotós: Bujdos Tibor

Pekk Adrienn a munkakörnyezetről szólva csak pozitívan beszélt, majd kiemelte a jó kollegiális viszonyt, ezért ezen a munkahelyen tervezi a jövőjét is.

Bodnár István Tamás rendőr törzszászlós, a BAZVM Rendőr- főkapitányság Tevékenységirányítási Központjának ügyeletese is elismerést kapott, aki már évek óta az új operátorok képzésében vesz részt. „Az utóbbi időben nagyon sok ügyes és érdeklődő ember jelentkezik erre a munkára, nem csak fiatalok, hanem például az ötvenes korosztály képviselői közül is. Én a rendőrségi modul tantárgyainak oktatásában veszek részt, és rálátásom van a rosszindulatú hívásokra is, ezért a Bűnmegelőzési Tanáccsal is együttműködünk. Ez egy közös munka, mindenkinek az az érdeke, hogy nagyon sok jó és felkészült operátor dolgozzon, mert az megkönnyíti a társszervek munkáját, így a szakemberek már csak a valós intézkedést igénylő eseményekre tudnak koncentrálni” – hangsúlyozta.

Hogyan is kellene

A társszervek közreműködésével (rendőrség, katasztrófavédelem, mentőszolgálat, honvédség) gépjármű és fegyverzet bemutatókat tartottak, majd az újraélesztés is gyakorolhatták az érdeklődők. A rendezvényről dr. Bóna Gyula r. alezredes, a Miskolci Hívásfogadó Központ osztályvezetője elmondta, hogy immár 6. éve rendezik meg ezt a nyílt napot, még a pandémia idején is megtartották online formában.