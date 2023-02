Megemlékezést tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ONKO-Sebészeti tömbjáben Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulója alkalmából – köszöntőkkel és zenés műsorral ünnepelték az ápolókat. Rögtönzött kiállítást is összeállítottak a szervezők korhű ruhákból és eszközökből.

Február 19-én ünnepeljük Kossuth Zsuzsanna első országos főápoló születésének 206. évfordulóját. Kossuth Zsuzsannát nagy fokú empátia, önfeláldozás, példaértékű magatartás és hivatástudat jellemezte. Megalapozta az ápolás és betegellátás folyamatait, kiemelkedő szakmai munkát végzett egész életében. Nem tett különbséget ember és ember között, csakis a szenvedő beteget látta minden egyes sérültben. Életét áldozta hivatásáért. Alakjára emlékeztek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban tartott ünnepségen.

Vas Mónika ápolási igazgató beszédében kiemelte, „a Magyar Ápolók napja egyszerre köszönetnyilvánítás, emlékezés és ünnep is. Köszönetet mondunk az ápolóknak, szakdolgozóknak az áldozatos munkájukért, fáradozásaikért, kitartásukért és kifejezzük megbecsülésünket.” Majd hozzátette, ez az emléknap az év elején, februárban van, amely jó alkalom arra, hogy lezárjuk az előző évet és kicsit megálljunk, számot vessünk és higgadt tervezésbe kezdjünk - mondta az ápolási igazgató.

„Nincs annál nagyszerűbb hivatás, mint a betegek segítése, ápolása, gyógyítása, az elesettek önzetlen segítése, ehhez a hivatáshoz, pedig olyan tulajdonságokat társítunk, mint az empátia, elhivatottság, türelem, megbízhatóság, pontosság, nyugalom, nyitottság - ezt már Dr. Büdi László, orvosigazgató mondta az ünnepségen, majd hozzátette, ,,az idő fut, így a gyógyítás rohamos fejlődésével a hagyományos ápolás is átalakult, szakosodott, specializálódott és a hagyományos nővéri feladatból, nagyon jól képzett és nagy tudású ápolók lettek. Ma már számos ápoló tudása messze meghaladja a korábbi idők orvosainak tudását és felkészültségét. A mostani kihívásokkal teli időszakban érezte meg mindenki az ápolói hivatás fontosságát, de a nehézségeit is. Az előző évek járványügyi helyzete, hatalmas áldozatokat követelt az ápolóktól is és a munkájuk hihetetlenül felértékelődött. És bebizonyosodott az is, hogy intézményünkben dolgozó nővérek, ápolók, szakdolgozók, tudnak együtt, egy csapatban dolgozni és osztályokon átívelően segítik egymást, egymás munkáját a betegellátás érdekében. Az elmúlt időszakban az ápolók kivívták a világ háláját, tiszteletét és nekünk arra kell törekedni, hogy ezt megtartsuk, és megteremtsük az emberi, erkölcsi és nem utolsósorban az anyagi biztonságát is.”

Az orvosigazgató hozzátette, az orvosok pedig úgy segíthetnek az ápolóknak, hogy minden nap éreztetik velük, hogy mennyire fontosok és nélkülözhetetlenek és egyenrangú partnerek a betegellátásban. „Nélkülük nem tudunk eredményeket elérni és nélkülük nem tudunk gyógyítani”-zárta gondolatait Dr. Büdi László.

Dr. Kozmáné Paszternák Adrienn, az Érsebészeti Osztály főnővére a mindennapi ápolói munkáról beszélt a helyszínen. Elmondta, véleménye szerint ehhez a munkához hivatástudat, szeretet, empátia, együttérzés, valamit ember- és szakmaszeretet kell. „Nagyon fontos a jó kollegialitás is, hiszen a nap nagy részét egy légtérben töltjük, úgy hogy emberi életekkel kapcsolatos döntéseket hozunk. Itt nagyon jó csapatmunka van szerencsére, ami a covid alatt is jelesre vizsgázott. Bár borzasztó, embert próbáló éveket tudhatunk magunk mögött." Az orvos és az ápolók munkájáról szólva elmondta, hogy teljes szimbiózisban kell működniük egymással a gyógyítás érdekében.

Az ünnepség végén a résztvevők megkoszorúzták az épület előtt Kossuth Zsuzsa szobrát. Majd a ZENITA - Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány növendékei készültek egy kis zenés műsorral az egészségügyi dolgozóknak.