Több nagyvárosnak kötbért kell fizetnie az MVM részére, mivel kevesebb gázt fogyasztottak, mint amennyit előre megrendelt a helyi távhőcég.

A témával portálunk is foglalkozott. A hír megjelenésekor az Energiaügyi Minisztérium megerősítette: bizonyos esetekben az MVM valóban jogosan számolhat fel kötbért a kevesebbet fogyasztóknak. A földgázalapú távhőszolgáltatók egyes díjai a legtöbb településen majdnem a felére csökkentek.

A kérdés rendezésének igényét a tárca kezdeményezésére a napokban megtartott fórumon is felvetették az önkormányzati szövetségek. Ennek nyomán jelent meg az Energiaügyi Minisztérium friss rendelete: a javaslaton alapuló jogszabályváltozás nyomán a szerződött gázmennyiséghez képest már akár 40 százalékos alulvételezés is megengedett a helyi cégek számára. Kizárólag azt kell tíz napon belül, írásban jelezniük a kereskedőnek, ha ragaszkodnak a szerződésben rögzített minimális mennyiség érvényesítéséhez. Minden egyéb esetben a földgázkereskedő a jogszabály erejénél fogva, külön igénylés nélkül alkalmazza a rendeletben megszabott 60 százalékot. A döntés például települési távhőszolgáltatókat is mentesíthet a lekötött, de fel nem használt gáz után fizetendő kötbér alól.

Az EM közleménye emlékeztet: a szankciók okozta nemzetközi energiaválságban komoly ellátásbiztonsági kockázatokkal kellett számolni Európában. A kormány az átlagfogyasztásig fenntartott rezsicsökkentéssel védi a családokat. Az ellátásbiztonság megőrzése érdekében a közintézmények fogyasztásának csökkentésével fékezte a gázfelhasználás ütemét. A központi állami hivatalok több mint száz ingatlanban kevesebb földgázt fogyasztva közel 1,7 milliárd forintot takarítottak meg 2022 utolsó négy hónapjában – tették hozzá.

Még mindig nincs döntés

A bejelentéssel kapcsolatban megkerestük a miskolci városháza sajtóosztályát. Azt írták megkeresésünkre: a MIHŐ Kft. szerződéses partnerének tájékoztatása alapján a február 1. napján megjelent rendelet nem visszamenőleges hatályú, tehát elméletileg nem mentesít a február előtti hónapok kötbér fizetési kötelezettsége alól. Rámutattak: a korábbi időszakra vonatkozó kötbér kiterhelés a mai napig nem történt meg. Azt is hozzátették: a távhőszolgáltatónak megközelítőleg 245 millió forint kötbért kellene fizetnie (október, november és december hónapokra összesen) amennyiben ezt a földgázkereskedő kiterhelné. A MIHŐ Kft. bővebb információkkal egyelőre nem rendelkezik. Miskolcnak azonban minden kormányzati szerepvállalás fontos, hiszen a drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt több mint tízmilliárd forint plusz forrásra lenne szüksége a városnak – írták.