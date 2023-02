A napokban "tujázott" egy fiatal az egyik miskolci villamoson, vagyis kívül, a jármű ütközőjén állva "utazott", számolt be róla a Tények. A helyiek szerint gyakran kapaszkodnak fel a villamos hátuljára az utóbbi időben. Ez azonban a szakértők szerint tilos, mert nemcsak magukat, másokat is veszélyeztetnek ezzel. A sofőrök tehetetlenek, ez a rész ugyanis számukra holttér: nem is látják, ha valaki felkapaszkodik a villamosra.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a miskolci városházát. Azt írták: a "tujázó" utast a villamosvezető nem láthatja. Szerintük a "tujázás" egyébként nem jellemző a miskolci villamosközlekedésben, ritkán vizsgál ki az MVK Zrt. ilyen szabálytalan utazást. Hozzátették: a belvárosban térfigyelő rendszer működik a villamosmegállók, valamint a járművek is kamerával ellátottak, amelyekkel beazonosítható a "tujázó" személye. Emellett az utasok is segíteni tudnak a járművezetőnek ilyen eset észlelésekor a vészcsengő megnyomásával. Arra is rámutattak: ez az utazási mód nagyon balesetveszélyes, a "tujázó" veszélyezteti önmaga és a többi közlekedő biztonságát is, ugyanis ha leesett volna a járműről, a villamossal párhuzamosan közlekedők is megsérülhettek volna. Ráadásul az esetről mit sem sejtő villamosvezetőt is felelősség terhelné. Ez a fajta utazás jogszerűtlen is, a közlekedés biztonságának veszélyeztetése miatt feljelentést tud tenni az MVK Zrt. és egyébként bárki a rendőrségen – húzták alá. Hogy történt-e feljelentés, ez nem derül ki a tájékoztatásból.