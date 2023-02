Villamos elé kanyarodott egy autó január 14-én az Andrássy úton, január 24-én egy gyermek lépett a piros jelzés ellenére a jármű elé a Centrum áruház előtt, január 28-án szintén egy autó kanyarodott a villamos elé a Győri kapuban, majd január 31-én a villamos egy személyautóval ütközött az Andrássy úton, az Újgyőri főtéri körforgalomban. Vajon mi lehet az oka, hogy több ilyen baleset is történt az elmúlt hetekben?

A villamost érintő balesetek száma nem igazán változott, sajnos az elmúlt években is rendszeresen történtek ilyen események. Azt lehet mondani, hogy -havonta általában egy ilyen esemény jut tudomásunkra – írta Molnár Emil, a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője.

Személyi sérüléssel járnak

A baleset utáni helyreállítást több minden nehezíti. Ezek a balesetek sok esetben személyi sérüléssel járnak, ezért meg kell várni a mentőket, a sérült járműveket el kell távolítani a helyszínről, a helyszínelőnek végre kell hajtani a szemlét (mérés, rajzkészítés, fényképezés, járművek átvizsgálása). Szerencsés esetben 30 percnél kevesebb egy ilyen intézkedés, de akár több órát is igénybe vehet.

A legszerencsésebb körülmények esetén is torlódás alakul ki, mivel a villamos nagyrészt forgalmas utakon közlekedik, baleset esetén mind a közösségi, mind az egyéni közlekedés jelentősen lelassul.

– Fontos azt is megjegyezni, hogy a balesetek legtöbbször nem a kötöttpályás járművek vezetői hibája miatt következnek be – tette hozzá Molnár Emil. Indokolt felhívni a személygépkocsival közlekedők figyelmét, hogy ne feledkezzenek meg a villamosokról, és biztosítsák számukra a közlekedési szabályok szerinti elsőbbséget – emelte ki a rendőr alezredes.

Figyelmetlen autósok

– Fontos hangsúlyozni, hogy bekövetkező eseményeket szinte minden esetben az autósok figyelmetlensége okozza: az alapos tájékozódás, a kötelező közlekedési távolság betartásának hiánya – indokolta a történteket Miskolc polgármesteri hivatalának sajtó és kommunikációs osztálya. Kérdéseinkre – miszerint mi lehet az oka a megnövekedett balesetszámnak és mit tesznek ellene – válaszolva azt írták, hogy az MVK Zrt. számos alkalommal tett megelőző intézkedéseket a kritikus kereszteződésekben, például plakátkampányt indított és figyelemfelhívó fényvisszaverő bójákat helyezett ki. A pandémia időszakában volt észrevehetően kisebb mértékű a balesetek száma, mert ekkor minimális volt a közúti forgalom, és kevesebb villamos közlekedett. A statisztikák nem mutatnak a korábbi évekhez képest emelkedő balesetszámot, hangsúlyozták. A miskolci villamosközlekedésben bekövetkező balesetek 99 százaléka úgynevezett idegenhibás baleset, az MVK Zrt. nagyrészt elszenvedője nem okozója a baleseteknek – írták.

Véleményük szerint a vezetők beosztásából eredő esetleges túlterheltség is kizárható, hiszen a jelenlegi létszám teljesíteni tudja a menetrendi igényeket. Emellett a járművezetők munkaidő beosztása a Munka törvénykönyvének megfelelően történik a vállalatnál. Az alapvizsgák letételét követően 3 évente időszakos vizsgát kell tenniük a villamosvezetőknek, és félévente időszakos oktatáson kell részt venniük, ezen felül érvényes vasútegészségügyi orvosi alkalmassági vizsgával kell rendelkezniük. Mindezek mellett folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy felmerül-e olyan kizáró ok, ami miatt a járművezetőt nem osztják be munkára.

A vasútpálya is megfelelő

A pályaszakasz állapotával kapcsolatban azt mondták, hogy az MVK Zrt. érvényes vasúthatósági tanúsítvánnyal rendelkezik, a pálya megfelelőségének fenntartásához az MVK meghatározott felügyeleti tevékenységet végez a vasútbiztonság elsődleges figyelembe vételével.

– A jelenlegi pálya 2010 és 2012 között épült, melynek várható átlagos élettartama 30 év. Egyelőre a folyamatosan végzett szükséges karbantartások, beavatkozások mellett a teljes villamospálya, illetve a felépítményi szerkezetcseréje nem aktuális, mivel a várható élettartam egyharmadánál járunk -tette hozzá válaszában a sajtóosztály.