Minden magyar felelős minden magyarért, éljen is bárhol a világon. Most a kárpátaljai magyarság van olyan nehéz helyzetben, hogy segítségre szorul és nekünk köztelességünk segíteni – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség Rákóczi Táborában, ahol a január 16-a és február 17-e közötti időszak utolsó olyan tábora zajlik, amely keretében kárpátaljai gyerekeket láttak és látnak most is vendégül egy-egy hétre.

Szerdán a két fő támogató, vagyis a Miniszterelnökség, valamint a MOL Nyrt. vezetői látogattak el a most ott táborozó, mintegy kétszáz fiatalhoz.

Gulyás Gergely kiemelte: mindenki érdeke, hogy minél előbb megszülessen a béke, hiszen a háború családokat szakított szét a magyar határhoz közeli térségekben is. Van, akinek az édesapja elhagyta Kárpátalját és van, aki katonai szolgálatát tölti. Ilyenkor a közösségek sem tudnak működni – közölte. A miniszter hozzátette: addig azonban, amíg meg nem születik a béke az a feladatunk, hogy a nehéz körülményeken – amennyire lehet – javítsunk. Ennek érdekében Magyarország pénzügyi támogatásokat küld Ukrajnának, segíti a menekülteket, adományokat juttatnak el a háború sújtotta országban az ott élő magyar és ukrán családoknak egyaránt - sorolta. Ennek a része a Rákóczi Szövetség táboroztatási programja is, amely segítségével a résztvevő gyerekek egy időre kiszakadhatnak a háború miatti nehéz mindennapokból – jelentette ki a miniszter.

Több mint ezerkétszáz gyerek

A tábor másik támogatója a MOL Új Európa Alapítvány volt.

Hernádi Zsolt a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója kifejtette: amikor a Rákóczi Szövetség megkereste alapítványukat, hogy támogassák a kezdeményezést, akkor nem az volt a kérdés, hogy támogatják-e, vagy sem, hanem az, hogy ez eddig miért nem jutott senkinek az eszébe. Kifejtette: a gyerekeket is nagyon megterheli az a rettenetes helyzet, amelyet a háború okoz, amiből jó egy kicsit kiszakadni, néhány napig elfelejteni azt. Lapunknak nyilatkozva megemlítette azt is, hogy a Rákóczi Szövetséggel az 1990-es évek elejére nyúlik vissza az együttműködésük. Hozzátette: a magyar állam és a MOL által közösen létrehozott alapítványuk nagyon sokrétű tevékenységeket támogat, amiben a szociális gondoskodás éppúgy szerepet kap, mint a tehetséggondozás, a kultúra és sport is. Hozzátette azt is: a Rákóczi Szövetség megadta a lehetőséget a kárpátaljai gyerekeknek ahhoz, hogy néhány napig élhessék újra azt az életet, amit háború nélkül élnének. Ezen kívül a résztvevők is érezhették, hogy egy olyan közösséghez tartoznak, amely nem hagyja őket magukra. A közösségépítésre egyébként a tábor is lehetőséget adott – tette hozzá.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke bejelentette: az öt hetes táborsorozat keretében csaknem félszáz iskolából, 1251 kárpátaljai felső tagozatos és középiskolás diák, valamint tanáraik tudtak kiszakadni a háború sújtotta Ukrajna nehézségekkel teli hétköznapjaiból. A szervezők ezzel lehetőséget teremtettek a jó hangulatban eltöltött és minőségi programokkal teli kikapcsolódásra.

A táborok ötnapos turnusokban zajlottak hétfőtől péntekig a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban, ahol időszakonként 200-250 diákot fogadtak. Minden turnusban egyaránt helyet kaptak kulturális, szórakoztató és sport programok, kirándulással és a korosztálynak szóló előadásokkal, valamint rendhagyó tanórákkal kiegészítve.