Átlépte a 40 ezret a február 6-i törökországi földrengések halálos áldozatainak a száma az MTI híradása szerint. A legnagyobb segélyszervezetek mind indítottak lakossági adományakciót a katasztrófa sújtotta országok számára.

Támogatás a mentéshez

A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom tagjaként segítséget nyújt a török-szíriai határtérséget sújtó földrengések károsultjainak. Folyamatosan tartja a kapcsolatot az érintett Török Vörösfélhold és Szíriai Arab Vörösfélhold nemzeti társaságokkal, hogy amint konkrét szükségleteket fogalmaz meg bármelyik szervezet, mielőbb mozgósítani tudja a hazai erőforrásait. Addig pénzadományok fogadásával segítik a mentést és a későbbi helyreállítást. Ehhez külön bankszámlaszámot tettek elérhetővé. Az International Business School pedig vállalta, hogy megduplázza a földrengések áldozatai számára gyűjtött pénzadományok összegét 2023. február 20. és március 3. között, ha átutaláskor a „török-szír földrengés IBS” közlemény szerepel. Emellett a Magyar Vöröskereszt adományvonalat is működtet az 1359-es számon. Az erre a számra indított hívásokkal, illetve az ide küldött ADOMANY szövegű üzenetekkel 2023. február 12-től határozatlan ideig bárki támogathatja a hét elején bekövetkezett földrengések károsultjait. Egy hívás vagy egy SMS 250 forint támogatást jelent.

Károsultak segítésére

A földrengés sújtotta szíriai és törökországi térség megsegítésére a helyi segítségnyújtással párhuzamosan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is gyűjtést hirdetett. Segíteni ezen az oldalon keresztül online átutalással lehet egyszeri, vagy rendszeres adományozás keretében. Működik adományvonal is. A 1350-es telefonszámra indított hívással vagy elküldött SMS-sel 250 forint támogatás érkezik be a szeretetszolgálathoz.

Az Ökumenikus Segélyszervezetnél szintén átutalással és adományvonalon keresztül lehet adakozni a földrengés károsultjai javára. A 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal tud bárki segíteni. Nagyobb összeget bankkártyával a www.segelyszervezet.hu honlap jobb felső sarkában található fülre kattintva lehet felajánlani. A banki átutalás számlaszáma ugyanitt található meg, ahová „földrengés” megjelöléssel várják az adományokat.

Segélyszállítmányokhoz

A Katolikus Karitász már a mentőcsapata külföldön tartózkodása közben azon dolgozott, hogy felmérje, mire lesz szükség a mentést követően. A hosszabb távú segítségnyújtás érdekében felvették a kapcsolatot a Karitász nemzetközi hálózatával és helyi szervezeteivel is. Aki csatlakozni szeretne a földrengés áldozatait mentő és segítő összefogáshoz, a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal segíthet, vagy online adományozással juttathatja el támogatását a www.karitasz.hu oldalon keresztül.

A Magyar Református Szeretetszolgálat szintén országos adománygyűjtést hirdetett. A befolyt összegből a további humanitárius segélyszállítmányok biztosítása válik lehetővé a nincstelenné és otthontalanná vált túlélők számára. Az adománygyűjtéshez bárki csatlakozhat online az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, átutalással a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámán keresztül, az “Adomány- Földrengés” közlemény feltüntetésével, valamint a-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az MRSZ Kutató-Mentőcsoportjának szolgálatát.