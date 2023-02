– A gimnázium nagyon jó közösséget adott, kiváló tanárok tanítottak minket, nagyszerű alapokat kaptunk és kedvet ahhoz, hogy színházzal foglalkozzunk a diákévek után is. A zrínyis osztályból többen még ma is színházban játszunk, mert megkaptuk hozzá a motivációt. Az sem mellékes, hogy azóta is tartó barátságok születtek a dráma tagozaton – fogalmazott a színművész, aki ma már a Győri Nemzeti Színház társulatának a tagja. – 2011-ben érettségiztem, ami után felvettek a Pesti Magyar Színiakadémiára. A Színház- és Filmművészeti Egyetemre is felvételiztem, de akkor nem nyertem felvételt, csak három év múlva, a színiakadémia elvégzése után. Novák Eszter és Selmeczi György osztályába kerültem zenés színész szakra. Az egyetemi évek alatt többek közt Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban voltam gyakorlaton, de játszottam a Városmajori Szabadtéri Színpadon is. Az osztály egy részével felléptünk továbbá a miskolci operafesztiválon is Selmeczi György Ős-operák című zenés játékával. A Győri Nemzeti Színházban először szintén gyakorlaton voltam, azóta is itt játszom. Az időmet és az energiáimat nagyrészt ez a feladat köti le, de igyekszem képezni magam, most például zongorázni kezdtem el tanulni. Egy-két független előadásban is részt veszek, többek között a Mú­zsák Társulat gyermek- és ifjúsági előadásaiban, de főleg Győrben lépek föl, itt is élek a diplomaszerzés óta – sorolta Kurucz Dániel.

Róluk szól

Elárulta: kedvenc szerepe jelenleg a Tom Sawyer kalandjaiban Huckleberry Finn figurája. Ebben a darabban egy olyan kollégájával játszik, akivel a próbafolyamat alatt lettek jó barátok, így aztán a történet róluk is szól. A közelmúltban azonban a Szerelmes Shakespeare főszerepében láthatta a közönség, a Menyasszonytánc férfi főszerepében vagy az Elisabeth musical Rudolf főhercegeként.

– Nagyon sokat köszönhetek a zrínyis tanáraimnak és az egyetemi mestereimnek. Ez a pálya nem mindig könnyű, de a hullámvölgyeket is megéri megélni a szép pillanatokért – fogalmazott Kurucz Dániel.