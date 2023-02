Vencel mindössze 11 hónapos, de már közel 8 hónapot töltött kórházban súlyos szívfejlődési rendellenessége miatt. A kisfiú Bánhorvátiban él szüleivel és két bátyjával. Egy bánhorváti zenész a település vezetésének közreműködésével jótékonysági rockkoncertet szervez Vencelért március 18-án a község Berkes János Művelődési Házában. A koncert este 5 órakor kezdődik, kapunyitás 16.15-kor.

Normál terhesség

A család megpróbáltatásairól Vencel édesanyja, Kovácsné Szabó Renáta mesélt lapunknak.

– A terhesség alatt semmi olyasmi nem merült fel, ami miatt aggódni kellett volna, vagy ami miatt esetleg el kellett volna mennem részletes magzati szívultrahangra. A magzati vérkeringés miatt a baba szívműködése teljesen normális volt. A terhességem alatt úgy tűnt, hogy minden rendben van, a kisbabám szépen fejlődött és aktív volt. A születése után azonban látszott, hogy valami baj van. Szürkéskék színe volt, ami a szívbeteg babák jellegzetessége. Alacsony volt a véroxigénszintje is, úgyhogy a szülés után pár perccel mentő jött értünk, és az egri kórházba szállított minket. Vencelt onnan még este átvitték Debrecenbe, ott állapították meg, hogy nagyértranszpozíció nevezetű szívfejlődési rendellenessége van. Ez azt jelenti, hogy a szív két főere, az aorta és a tüdőverőér megcserélődött, emiatt az egész vérkeringése fordítva működött. Mindössze 11 napos volt, amikor a fővárosi Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetbe szállították, és másnap életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Ez sajnos komplikáltra sikerült és hosszúra nyúlt, a beavatkozás közben vérzéses komplikáció lépett fel. A kisfiam 16 órát töltött a műtőben. Az orvosok heroikus küzdelmet folytattak a kicsi életéért. Még fájdalmasabb volt, hogy utána nem biztattak minket túl sok jóval. Vencit újra kellett éleszteni, a veséi is leálltak. Úgy tűnt, hogy a kisfiunk nem marad velünk – idézte fel a nehéz napokat az édesanya.

Műtétek sora

Mint mondta, Vencel súlyra nem volt pici, 3350 grammal született, a műtét napján már 3600 gramm volt. A baj mellett szerencse, hogy nem kicsi súllyal kellett átvészelnie a műtétet. A komplikált beavatkozás után azonban nagyon nehezen tudta magát összeszedni. Ezzel azonban nem értek véget a megpróbáltatások. A kisfiú azóta túl van három nyitott szívműtéten. Volt két rekeszműtétje is, mert a rekeszizma lebénult az első életmentő műtét során. Azt ilyenkor le kell varrni, hogy ne nyomja föl, ne zavarja a tüdőt. Kétszer volt katéterezése, és egyelőre csak gyomorszondán át, fecskendővel lehet táplálni. Az egyik hangszalagja is sérült, ami miatt sokáig nem tudott nyelni, sorolta az édesanya, aki azonban nagyon erős és bizakodó.

– Venci mozgása most kezdett el fejlődni. Már hasra tud fordulni. Kapott itthoni lélegeztetőgépet is, ami alvás közben segíti a légzését. A bénult rekeszizma miatt ugyanis nem tökéletes a légzése, elképesztően szapora. Emiatt nagyon sok kalóriát éget el, és hamar elfárad. Ez is visszavetette a mozgásfejlődését és a súlygyarapodását. Most 6700 gramm, tehát korához képest picike, de most már elkezdett hízni. Jelenleg a legnagyobb problémánk, hogy a kisfiam jobb szívkamrája nagyon rossz állapotban van. Ennek az az oka, hogy két tüdőági szűkülete is van, és amíg az nincs megoldva, addig a jobb kamrának rendkívüli erővel kell pumpálnia. Ez azonban szívelégtelenséghez vezethet. Venci új szívbillentyűt is kapott, ami sokat javított a szíve állapotán, így nyert egy kis időt addig, amíg az orvosok megpróbálják katéteres eljárással tágítani a szűk jobb és bal ágat – sorolta Kovácsné Szabó Renáta.

Rengeteg költség

Hozzátette: rengeteg pluszköltséget jelent a család számára a sok utazás és parkolás, aminek csak egy csekély hányadát téríti meg a egészségügyi rendszer. Amikor pedig a férje látogatta őket a kórházban, az a költség teljesen egészében őket terhelte. Hetente kétszer járnak Dévény-tornára, aminek szintén van költsége, és Vencelnek csak olyan tápszer jó, amit nem támogat az állam. A kicsi betegsége nagyjából mindezekkel együtt havi 150 ezer plusz kiadást jelent a szülőknek, de van még egy 10 és egy 4 éves kisfiuk is. Szeretnének vásárolni Vencelnek egy úgynevezett Bemer-matracot, ami érterápiás eszköz, de sajnos 1,5 millió forintba kerül.

Melléjük állt a Kolorcity Kazincbarcika Sport Club. A következő négy mérkőzésen adománygyűjtő-ládát helyeznek ki a stadion bejárathoz és a büfében. A negyedik meccsre a Kovács családot is várják, ahol a két nagyobb fiú teheti majd meg a kezdőrúgást.

A családnak nagy szüksége van a támogatásra, kérjük kedves olvasóinkat, aki teheti, segítse Vencel gyógyulását. Az adományozás részletei a Supersum Alapítvány facebook oldalán találhatók.