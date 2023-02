A részletek

„A Petőfi utcán visszaáll a régi kétirányú forgalmi rend, a forgalom tovább halad majd a Kálvin János utcának az íves szakaszán – ami eddig egyirányú volt Diósgyőr felé. A Miskolc Holding szakembere azt is elmondta, hogy ebből az irányból továbbra is elérhető lesz a Városház téri nagyparkoló, illetve a Kálvin János és a Rácz György utca kis összekötőjén keresztül megközelíthetőek lesznek a Rácz György utcai ingatlanok és a Miskolc Holdig Zrt. épületei is. „Amint a közművek bekötése megtörténik, felszabadul a Rácz György utca, és a forgalom azon keresztül halad a belváros felé, és a Kálvin János utca újra egyirányú lesz” – mondta a szakember.

Érdemes elkerülni

A város nyugati irányából érkezők az északi tehermentesítő út felé kerülhetnek, vagy a Nagyváthy utcánál térhetnek le a Szent István út irányába. A lezárás időszaka alatt a kivitelező kéri az autósok szíves türelmét és megértését, illetve azt, hogy a terület környékén közlekedjenek fokozott óvatossággal, ez már a városházának, a lezárást beharangozó közleményében olvasható.