A Diósgyőri várat építő konzorcium vezető cége, az Épkar Zrt. egy február 22-én érkezett levélben értesítette a miskolci önkormányzatot arról, hogy a projektre rendelkezésre álló pénzből végrehajtható munkákat elvégezték, a statikailag nem megfelelő tornyok megerősítésére azonban nem érkezett meg az igényelt 2 milliárd forint, így - ha addig nem történik változás - február 27-én leállnak a munkák a várnál. Ezt rendkívüli sajtótájékoztatón jelentették be csütörtökön Varga Andrea és Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármesterei.

Varga Andrea és Szopkó Tibor a miskolci városháza csütörtöki, rendkívüli sajtótájékoztatóján

Fotós: Ádám János

Elismerték: jogos az igény

Varga Andrea felidézte, hogy a vár felújításának 2021-ben kezdődött jelenlegi ütemének végrehajtása közepette az év végén jelezte a kivitelező, hogy a Diósgyőri vár tornyainak statikai állapota nem engedi meg a ráépítést. Az építmények megerősítéséhez mintegy 2 milliárd forint plusz támogatásra volna szükség. A központilag elrendelt szakértői vizsgálatok kimutatták, hogy egy előre nem látható problémáról van szó, így jogos a plusz pénzre az igény a kivitelezés folytatásához. Később a Pénzügyminisztérium újabb szakértőt rendelt ki, aki megállapította, hogy a kérés jogos, a kivitelezés során feltárt probléma megoldása valóban többletforrást igényel, azonban a szaktárca nem tudja biztosítani az összeget.

Ezt követően történt az, hogy február 22-én jelezte, hogy pénz hiányában nem tudják folytatni a munkálatokat. Minden olyan munkát elvégeztek, amelyek a tornyok megerősítése nélkül elvégezhető. Pillanatnyilag tehát nem tudnak további munkát végezni.

Levelet írnak Lázár Jánosnak

Varga Andrea jelezte, a városvezetés minden megtesz, hogy a vár építése tovább folytatódjék, mert nemcsak a város, hanem az egész ország számára is fontos történelmi emlék, turisztikai látványosság sorsáról van szó.

Szopkó Tibor alpolgármester elmondta, hogy Lázár János építési és beruházási miniszternek küldenek levelet, amelyben feltárják számára a Diósgyőri vár kivitelezésénél előállt helyzetet és közvetlenül kérnek kormányzati segítséget a munkálatok befejezéséhez. A levelet még a mai napon elküldik a szakminiszter számára és személyes egyeztetésre kérik fel őt a helyszínen – tette hozzá.

Dr. Kiss János: A városvezetés nem rendelte meg a pótmunkát a kivitelezőtől

A miskolci városháza sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált dr. Kiss János országgyűlési képviselő.

"Úgy tűnik, hogy a sokpárti baloldali koalíció sajnos képtelen megbirkózni a várral. Kezdjük ott, hogy a vár felújításának első üteméért a fideszes városvezetés felelt, akkor minden rendben ment, a jelenlegi második ütemért a baloldal felel, most pedig folyton jönnek a rossz hírek. Most is az történt, hogy a városvezetés nem rendelte meg a pótmunkát a kivitelezőtől, pedig minden jogi lehetősége meg lett volna rá, és most a kialakult feszültséget megpróbálják másra hárítani. Országgyűlési képviselőként természetesen mindent megteszek, hogy segítsek, de egyvalamit tudomásul kell venni. Mégpedig azt, hogy vár ügyében a megrendelő a miskolci önkormányzat, szerződéses jognyilatkozatot csak ő tehet, és a projekt lebonyolításáért is ő felel."