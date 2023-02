Több millió forinttal károsított meg magánszemélyeket Varga Éva - Varga Andrea Klára miskolci alpolgármester testvére -, akinek a büntetőügye a napokban zárult le a Miskolci Törvényszéken. Több rendbeli csalás bűntettében mondták ki bűnösnek a vádlottat, akinek börtönben kell letöltenie a büntetését, illetve az ítélet szerint a károsultakat kártalanítania kell. Varga Éva a cselekményeket felfüggesztett börtönbüntetés alatt követte el, ami miatt a mostani büntetéssel együtt öt év börtönbüntetésre ítélték.

Hamis papírok

Sándorné Sipos Piroska, az egyik károsult 2018-ban érkezett haza külföldről, mert addig ott dolgozott. „Miskolcon az egyik hipermaketben találkoztam Varga Évával. Én az üzletsoron virágot árultam, ő pedig egy mellettem lévő üzletben dolgozott. Az egész rémálom azzal kezdődött, Varga Éva azt állította, hogy meghalt a keresztanyja, és nagyon sok mindent örökölt tőle, többek között lakást és céget” – nyilatkozta szerkesztőségünknek a károsult. Szerinte Varga Éva először több tízmilliós örökségről beszélt, majd az összeg 1,5 milliárdra duzzadt.

„Mindig az alpolgármester asszonyra hivatkozott és a sógorára, hogy majd ők mindent elintéznek, így a pénzért cserébe juthatunk ingatlanokhoz” – mondta zokogva a Törvényszék folyosóján. Azt is elárulta, hogy több mint másfél évig kért tőle és a többi károsulttól összegeket, cserébe mindig ígérve nekik valamit. Arra is rámutatott, hogy tőle közel 5 millió forintot csalt ki Varga Éva, a családjától több mint húszmillió forintot. „Mivel testvérére hivatkozott, aki alpolgármester, így minden ígérete hitelesnek tűnt, amelyeket különböző, utóbb kiderült, hamis papírokkal támasztott alá” – részletezte.

Donorszerveket is ígért

Az asszonynak több komoly krónikus betegsége van, az elítélt még korábban ezt kihasználva különböző egészségügyi donorszerveket is ígért, többek között májat. Volt olyan megkárosított is, akinek fél vesét ígért több millió forintért cserébe. Mindezekkel párhuzamosan Varga Éva folyamatosan az elhunyt keresztanyjától örökölt tetemes vagyonra is hivatkozott, például cégrészesedést is ígért nekik.

Mivel Varga Éva folyamatosan a testvérére hivatkozott, a károsultat megkérdeztük, hogy felvette, felvették-e a kapcsolatot az alpolgármester asszonnyal. Ő azt állítja, hogy személyesen nem találkozott az alpolgármesterrel, de az ügyvédje igen. Az ügy azonban számára is egyre gyanúsabbá vált, úgy érzete, hogy Varga Éva története csak mese.

„Akkor kezdtünk gyanakodni, amikor semmi nem teljesült az ígéretekből és mi nem kértünk volna többet, csak azt, hogy legalább a Varga Andrea Klára megkeres minket, ha már tudja, hogy milyen a testvére” – mondta. Arra is rámutatott, végül mindenre akkor derült fény, amikor bebizonyosodott, hogy a halottnak mondott és hitt keresztanya vidáman él. A károsult azt is elmondta, nem tudnak arról, hogy a pénzek hova tűnhettek, amelyeket Varga Éva elkért tőlük.

Az alpolgármester nem tudott semmiről

Varga Andrea Klára, Miskolc alpolgármestere

Fotós: Ádám János

Az üggyel kapcsolatban megkerestük Varga Andrea Klárát, Miskolc alpolgármesterét, aki kijelentette: „Semmit nem tudok erről az ügyről, 15 éve nem tartom a testvéremmel a kapcsolatot” – hangsúlyozta. Hozzátette: Ebből kifolyólag nem tudott a tárgyalásról sem, és egy ügyvéddel sem egyeztetett az üggyel kapcsolatban a múltban, amire a károsult hivatkozik. „Nem véletlen, hogy nem tartom a testvéremmel a kapcsolatot” – nyomatékosította.