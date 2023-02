Az ország minden részéről, sőt még a határainkon túlról érkező árusok és látogatók ismét hozták a szokásos formát, hiszen minden is kapható volt. A vásárlók kereshettek a fürdőszobától kezdve a konyhán át a ház minden részéhez tartozékot, megtalálhatták. De öltözködni, spájzba valót venni ráadásul enni is lehet. És még állatok is vannak. Egy biztos, üres kézzel igen ritkán lehet „megúszni” az ónodi látogatást.