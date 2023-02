– Az európai barnamedvék ősszel akár 10 centiméteres szalonnaréteget is növeszthetnek. Ezt a zsírtartalékot a hidegebb hónapokban nagyrészt felélik, és testsúlyuk jelentősen csökken. A tél során többször is előbújnak, táplálékot keresnek. Amikor enyhébb az idő, akkor akár hosszabb ideig is kint mozognak. Bár a nagyragadozók közé sorolják őket, de valójában mindenevők, hiszen növényi eredetű táplálékot, például bogyókat és mézet is fogyasztanak. Az állatkerti medvék viselkedése jelentősen eltér vadon élő társaikétól, mert ők minden nap megkapják az élelmüket. Ettől függetlenül nekik is vannak olyan napjaik, amikor hidegebb a levegő, kevésbé aktívak és akár hozzá sem nyúlnak a felkínált takarmányhoz. A mai napon erre rácáfoltak, hiszen fára mászás és játék közben is láthatták őket a gyerekek. Valószínűleg az egész kifutót be fogják járni – emelte ki a gyűjteményi vezető.

Bejárták a kifutójukat

Füles Dorka és Forgó Borka, a miskolci medvenővérek 12 évükkel már középkorúnak számítanak.

– Két nőstény európai barnamedvét láthat a Miskolci Állatkert közönsége, akik testvérek. Tíz évvel ezelőtt érkeztek a Koppenhágai Állatkertből. Nagyon jól érzik magukat nálunk, amit mi sem mutat jobban, mint, hogy a kifutójukban a fára mászástól kezdve, nyáron a tóban fürdésig nagyon sok mindent csinálnak. Medveles nevű programunkra minden évben rengetegen kíváncsiak. Idén is több óvodás és iskolás csoport érkezett hozzánk, direkt ezért, hogy megnézzék, hogy a medvék vajon kint maradnak, vagy visszamennek-e a barlangjukba. Ma süt a nap, tehát elvileg a macik láthatják az árnyékukat, de mi egy kis táplálékkal tudjuk őket manipulálni. Minden bizonnyal egészen délutánig kint lesznek a kifutójukban. Ez alapján azt is várhatjuk, hogy hamarosan jön a tavasz – jelentette ki Veress Tamás.

