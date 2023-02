A Szimbiózis Alapítvány munkatársai, ellátottjai és a Miskolc rendészei szorgoskodtak csütörtök reggeltől a Baráthegyi Majorság udvarán, hogy összevágják azt a száz köbméternyi fát, melynek egy részét a szervezet vásárolta, egy részét pedig kapta, épületei fűtéséhez.

Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke a helyszínen elmondta: „A rezsiköltségek emelkedése miatt a bentlakásos otthonainkba elkezdtünk áttérni a fatüzelésre. Már 4 kazánunk üzemel, így nagyon sokat spóroltunk a gázszámlán, de ehhez most tüzelésre alkalmas méretűre kell vágnunk a körülbelül 3 méteres darabokat. Amikor reggel a rendészek megérkeztek, azonnal hozzá is láttak a munkához. Mi ezzel egy évig is elbajlódtunk volna. Ez a segítség nagyon sokat jelent nekünk, hiszen mi így a fő tevékenységünkre, a fogyatékos emberek ellátására tudunk fókuszálni. A tűzifa egy részét vásároltuk az Északerdőtől, egy részét kaptuk adományként, ennek megfelelően a száraz része azonnal fel lesz használva, a friss részét pedig már elkezdjük tartalékolni a következő téli időszakra.”

A Szimbiózis Alapítvány elnöke elmondta, hogy még várnak a majorságba 20 köbméternyi fát és emellett van szerződésük, 30 köbméternyiről is. Jakubinyi László hangsúlyozta azt is, hogy 30 százalékkal csökkent a gázfogyasztásuk, ami 18 millió forintos megtakarítást jelent.