Borzalmas körülmények között lakik a 80 éves Séra Istvánné, Erzsike néni Miskolcon egy önkormányzati bérlakásban. Hiába fordult különböző hivatalokhoz, nem kapott segítséget. Végső elkeseredésében írt szerkesztőségünknek.

Ellátogattunk hozzá, de sokáig nem mertünk a lakásában tartózkodni, mert féltettük az egészségünket. A konyha, a fürdőszoba és a spájz falát nagy foltokban csúfítja a fekete penész. A fürdő fala teljesen átázott, mert amikor esik az eső, csorog rajta a víz. A spájz ajtaja ki akar dőlni, mert „megindult” a fal. A szobák a szomszédos épületrészben találhatók.

Erzsike néni reménytelenül mutatta, hálószobájának falát is penészfoltok „díszítik”. Ebben a helyiségben már nem fűt, mert mint mondja már nincs olyan hideg.

Ez vagy az utca

– Korábban Diósgyőrben laktam a Nagy Lajos Király utcában, szintén önkormányzati bérlakásban. Onnan azonban el kellett jönni. Nem akartam, de azt mondták, hogy akkor kitesznek az utcára. Kénytelen voltam ezt a vasgyári ingatlant elfogadni. Ezek már nagyon régi házak, valamikor a gyári munkásoknak építették, de ma már teljesen korszerűtlenek. Mondták is nekem sokan, hogy kár volt elfogadni ezt a lakást, de mit tehettem volna? Mentem volna az utcára? Ez 2020-ban történt, és akkor azt is mondták az önkormányzat emberei, hogy nem sokáig kell itt maradnom, de azóta sem történt az ügyemben semmi – panaszolta az idős asszony.

Elmesélte azt is, hogy írt levelet a népegészségügyi főosztálynak. Kiment egy szakember, és megállapította, hogy az ingatlanban lakni egészségre ártalmas. Írt levelet a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságának is. Innen is kiment hozzá egy szakember, lefényképezte az elképesztő állapotot, de azután sem történt semmi.

Miből?

– Azt is mondta, hogy ha befizetnék 500 ezer forintot, akkor kaphatnék másik önkormányzati bérlakást. De 87 ezer forint a nyugdíjam, 21 ezer forint ennek a lakásnak a bérleti díja, a maradékból hogyan tudnék összegyűjteni több százezer forintot? Személyesen is voltam a Miskolc Holding Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán. A portán átvették az irataimat, és azt mondták, majd továbbítják az igazgatónak. Azonban egyelőre nincs megoldás a problémámra. Teljesen egyedül vagyok. A férjem 9 évvel ezelőtt meghalt. Volt egy fiam és egy unokám, de egy repülőbalesetben meghaltak. Norvégiában éltek, és amikor Magyarországról utaztak haza, a gép lezuhant. 176-an haltak meg, köztük a fiam, a menyem és az unokám. Félek itt élni. Nagyon sok bűnöző lakik a környéken, a kertembe üvegeket dobálnak, be, és minden egyéb szemetet– sorolta bajokat Erzsike néni.

Fél a támadótól

Végül kiderült, ő az az idős asszony, akit 2020 nyarán egy fiatal megtámadott, mert ki akarta rabolni. Ezt azonban a 21-es busz vezetője észrevette, és elkergette a rablót. Az eset Erzsike néni lakásától nem messze, a hídnál történt.

– Most azért is félek, hogy mi lesz, ha kiengedik a börtönből a támadót. A rokonai azt mondogatják, hogy ha szabadlábra kerül, akkor engem megöl – árulta el félelmeit az asszony.

És ha még mindez nem lenne elég, mutatja, hogy a jobb keze félig lebénult, az egyik ujját nem is tudja behajlítani. Azonban még ellátja magát, 2-3 naponta főz. A lába is fáj, hamarosan műteni kell.

A penészes és vizes falak ellenére a lakásában rendet és tisztaságot találtunk. Erzsike néni nagyon bízik abban, hogy lesz megoldás a problémájára, és normális körülmények között élhet a jövőben.

A miskolci önkormányzatnak kérdéseket küldtünk az üggyel kapcsolatban. Ha megérkeznek a válaszok, közöljük.