A vendégeket időben kimenekítették, az uszodát áramtalanítottuk, a károk felmérése és elhárítása az időjárás függvényében kezdődik – közölte közösségi oldalán Aros János, Sárospatak polgármestere. Mint írta, emiatt az uszoda nyitvatartása bizonytalan ideig szünetel. Sárospatakon a viharos erejű szél fákat döntött ki és háztetőket is megrongált.

Erősen viharos – 90-100 kilométer/órát meghaladó – szélrohamok elsősorban a Dunántúlon, a Duna vonalának környezetében, valamint az északkeleti tájakon – Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – várhatók a meteorológiai előrejelzés szerint. Másodfokú (narancs) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkben is.

A legmagasabb szintű (piros) riasztást adta ki a katasztrófavédelem a szél miatt az ország több részére is. Közleményükben felhívták a figyelmet: mivel a talaj nagyon nedves, az erős, helyenként akár száz kilométer per órás szél nemcsak faágakat törhet le, hanem teljesen egészséges fákat is kidönthet.