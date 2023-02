Nemcsak a közintézmények, de a háztartások is sokat spóroltak az energiával. Az áram- és gáz árának növekedése, valamint a rezsicsökkentés szabályainak változása arra kényszerítette az embereket, hogy próbáljanak minél kevesebb energiát használni.

Tavaly decemberben összességében az egy évvel korábbihoz képest 24 százalékkal csökkent a gázfogyasztás Magyarországon. Az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) számításai szerint a 24 százalékos megtakarításból 4 százalék köszönhető az enyhe időjárásnak, 20 százalék pedig a spórolásnak. A szakértők szerint egyértelműen az elszálló energiaárak eredménye a csökkenés. Az áramfogyasztás is mérséklődött. Az energetikai hivatal adatai szerint 7,7 százalékkal kevesebb áramot használtak fel az országban az emberek, mint 2021 decemberében.

Mindent bevetettek

Vármegyénkbeli lakástulajdonosokat kérdeztünk, ők hogyan próbáltak meg takarékoskodni az energiával.

– Kétszintes családi házban élünk – mondta lapunknak Júlia, kérte, teljes nevét ne írjuk meg. – Amikor kiderült, hogy a rezsicsökkentés csak bizonyos fogyasztás alatt jár, a férjem mindent bevetett, hogy lejjebb szorítsuk a gázfogyasztásunkat. Ez volt a fontosabb, hiszen ennek az ára drasztikusan emelkedett tavaly. Az első lépés az volt, hogy leszigeteltettük a házunkat. A felső szintre két hűtő-fűtő légkondicionálót szereltettünk fel. Az utolsó pillanatban még sikerült napelemeket beüzemeltetnünk. Nem pályázati pénzből, hanem mi magunk finanszíroztuk az árát. Abban is szerencsénk volt, hogy még a nyáron beszereztük a tűzifát, így a földszinti kandallónkban az szolgáltatja a meleget. Így minimális mennyiségű gázt használunk. A fürdőszobába vettünk egy elektromos hősugárzót, ami addig melegen tartja a helyiséget, amíg fürdünk. Azt nem tudom pontosan, hogy mennyit spóroltunk ezzel, mert a férjem foglalkozik a műszaki dolgokkal, de nagyon várjuk az elszámolást – fogalmazott Júlia.

Lejjebb tekerik

Nem sok lehetősége volt a spórolásra Miklós Gergelynek. Annyit tudtak tenni, hogy most már jobban figyelnek a gázfogyasztásukra. Korábban beállították a termosztátot 21-22 fokra, és ez maradt egész nap akkor is, ha nem voltak otthon. Most azonban csak akkor van 21 fok, ha hazaért a család, egyéb esetben pedig lejjebb tekerik a termosztátot. Vettek egy elektromos hősugárzót is, mert az viszonylag gyorsan felmelegíti azt a helyiséget, ahol éppen tartózkodnak, de azzal nem tudnak állandóan fűteni, mert sokat fogyaszt. Gergely úgy számolta, hogy a gáz- és áramfogyasztásuk is benne van a rezsicsökkentett keretben.

Békési Zoltánnak szerencséje volt, mert még az energiaárak megugrása előtt szigeteltette a házát és az ablakokat is kicseréltette.

– Akkor még ezeknek az energetikai beruházásoknak is elérhető ára volt. Nem tudtam persze, hogy megdrágul a gáz, a szigetelést és ablakcserét mindenképpen beterveztem. Most örülök, hogy így döntöttem, mert benne vagyunk a rezsicsökkentett keretben. Azonban így is takarékoskodunk az energiával, maximum 20 fok van a lakásban. Ha az iskolákban is csak ennyi lehet, akkor nekünk is megfelel – tette hozzá Békési Zoltán.

Inkább az áramot

– Nagyon megijedtem, amikor bejelentették, hogy a gáz ára a hétszeresére nő – árulta el Fazekas Dóra. – Családi házban lakunk, ami nincs szigetelve, és az ablakok is hagyományosak. Igaz, gumitömítést tetettünk bele, de nem szigetelnek olyan jól, mint a mai, korszerű ablakok. Az elmúlt nyáron vettünk néhány elektromos eszközt, főzőlapot és fűtőeszközt, hogy inkább az áramot használjuk, mint a gázt. Nagyon féltünk, hogy hatalmas gázszámlát kapunk majd télen, de végül nem nőtt olyan drasztikusan a rezsink, mint amennyire számítottunk. Várjuk az elszámolást, mert a lakásunkban most csak maximum 18 fok van. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit spóroltunk - jegyezte meg Fazekas Dóra.