Megalakult Miskolcon az első olyan regionális munkacsoport, amely két alkotmányos köztestület, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tavaly novemberben kötött stratégiai megállapodása alapján végzi majd a működését: irodája az MTA Miskolci Területi Bizottság székházában kap majd helyet.

A Magyar Művészeti Akadémia tavaly őszi közgyűlése hét regionális munkacsoport létrehozásáról döntött annak érdekében, hogy a köztestület a hazai és a határon túli magyarlakta területek művészeti-kulturális életében tovább erősítse aktív jelenlétét, segítse a helyi szintű kapcsolatépítést. A munkacsoport feladata, hogy figyelemmel kísérje, segítse az egyéni és közösségi művészeti- és művészetelméleti tevékenységet, a helyi alkotómunkát és a kulturális értékteremtést, ezzel is szolgálva a regionális művészeti munka fejlesztését, színvonalának emelését.

A munkacsoport tagjairól szólva elhangzott: a regionális munkacsoportnak akadémikus és nem akadémikus köztestületi tagjai is lesznek, akik önkéntes alapon., térítés mentesen végzik munkájukat. Előírás, hogy egy-egy régió munkacsoportjában a Magyar Művészeti Akadémia mind a kilenc tagozata képviselve legyen. Egy személy akár két város munkacsoportjában is szerepet vállalhat. A most alakuló szervezet a tervek szerint helyi intézményekkel, szalmai szervezetekkel, illetve határon túli és külföldi művészekkel, szakemberekkel is kapcsolatot épít.

A munkacsoport elnökének Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi díjas építészt választotta a testület. Megválasztását követően elmondta, meglepte a jelölés és életkora miatt nem is akarta vállalni ezt a tisztséget, de úgy gondolja, hogy ez mérföldkő lesz a két szervezet életében és „én a részese lehetek ennek, ez rendkívül megtisztelő”- mondta az elnök, majd hozzátette „a két kultúrterület közös pontot nyitott a szellemi életben, ez nagy dolog”

Terveiről szólva elmondta, „először udvariassági szempontból is fontos lépésem lesz, bemutatkozó rendezvényt fogok kezdeményezni, ahol a kilenc tagozat, különböző művészeti ágak egyszerre lesznek jelen és megismerhetik egymást. Interdiszciplináris rendezvényben gondolkodom. Ezt még ebben az éveben szeretném. A másik pedig: a Tokaji Művészeti Tábor programjait fogjuk előkészíteni, amelynek célja, hogy az MMA fiatal ösztöndíjasainak adjon nyári mesterkurzust, minden tagozatban.”

Az alakuló ülésen részt vett még Kiss János, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, Dr. Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, Dr. Schirfer György Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei jegyzője, Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Kaptay György, az MTA Miskolci Területi Bizottságának elnöke. Mindannyian örömüket fejezték ki az új szervezettel kapcsolatban és kiemelték, hogy reményekkel telve várják a közös munkát.