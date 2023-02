Miskolc polgármesteri hivatala felhívja a tanár, tanító- és óvóképző intézetekben végzettek figyelmét arra, hogy a felsőoktatási intézmények ebben az évben is adományozhatnak arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet azoknak, akik oklevelüket 50, 60, 65, 70 éve szerezték meg. A díszokleveleket az érdekeltnek kell igényelnie, de az adományozást a pedagógus utolsó munkahelye és a társadalmi szervek is kezdeményezhetik. A kérelmek a felsőoktatási intézményekhez közvetlenül is benyújthatók. A beadási határidőkről a felsőoktatási intézményeknél vagy honlapjukon tájékozódhatnak. További részletek a miskolc.hu oldalon.