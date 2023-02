Hétfőn reggel ismét elütöttek egy gyalogost Miskolcon, ezúttal az avasi városrészben a Mednyánszky utcán egy gyalogátkelőhelyen történt meg a baj. Azonban, mint megtudtuk, pár nap leforgása alatt négy gyalogosgázolás is volt a vármegyeszékhelyen – két gyerek is van köztük. A probléma azonban már tavaly elkezdődött.

– 2022-ben kétszáz felett volt a sérüléssel járó közlekedési balesetek száma a városban, ennek az egynegyede gyalogosokat érintett! A balesetek egyharmadában volt a gyalogos az okozó, kétharmadában csak az elszenvedője az esetnek – mondta el portálunknak Molnár Emil alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője.

Fő ok a figyelmetlenség

– Ha az okokat nézzük elég összetett a kép, de annyi azért határozottan kijelenthető, hogy a figyelmetlenség közrejátszik ezekben a balesetekben. Nagyon jellemző az elsőbbség meg nem adása, hiszen a gyalogátkelő helyen a gyalogosnak van elsőbbsége. Abban az esetben is, ha a lámpás kereszteződésben egyszerre kap zöldet a jármű- és a gyalogos forgalom. Ilyenkor jellemzően jobbra kis ívben fordulnak az autók és automatikus kellene legyen, hogy elsőbbséget adnak a gyalogosnak, de nem minden esetben van így. Illetve vannak olyan kereszteződések is, ahol balra fordul a járműforgalom, így nagyobb íven jobban felgyorsulnak és komolyabb sérülést okoznak a gyalogosnak. A sérüléses balesetek 10-20 százaléka volt ilyen tavaly. Azt is meg kell említeni, hogy jelentős esetszámban korlátozott látási viszonyok között következik be a baleset – mondta el az alezredes.

Nincs mentség

Rákérdeztünk, jelenthet-e „mentséget” a korlátozott látási viszony a járművezetőknek, hiszen gyakran erre hivatkoznak az internetes fórumokon kirobbanó viták alkalmával, illetve arra, hogy a gyalogosok sötét ruházatban vannak, így nem lehet őket időben észrevenni sötétedés után. Molnár Emil hangsúlyozta, ezeknek a kérdéseknek fel sem kellene merülniük, ha a járművezetők betartanák a szabályokat, és megfelelő körültekintéssel, lassítva közelítenék meg a gyalogátkelőhelyeket.

– Maradva az avasi városrésznél: itt sok gyalogátkelőhely van, lassan, körültekintően kellene közlekedniük az autósoknak, ehhez képest azt látjuk, hogy olyan sebességgel közlekednek, amely lehetőséget sem ad a lassításra és amely mellett lehetetlen időben megállni, ha észlelik a gyalogost. A szabályok a gyalogost védik, hiszen segíteni kell, hogy közlekedni tudjon, ezt el kell fogadni és betartani. Nem az akadályokat, a magyarázatokat kell keresni, hanem szabályosan vezetni! – hangsúlyozta az osztályvezető.

Ugyanakkor azt is elmondta az alezredes, hogy forgalomtechnikai szempontokat figyelembe véve nem mentek el szó nélkül a nem megfelelő látási viszonyok mellett sem.

Volna min javítani

– Átnéztük a balesetben érintett és egyéb gyalogátkelőhelyeket is, és vannak olyanok, ahol jó lenne javítani a látási viszonyokon, vagyis a közvilágításon, illetve olyanok, ahol át kellene gondolni forgalomtechnikai szempontból a jelenlegi állapotokat. Mi ezt mindenképpen szeretnénk elérni, de ebben a közútkezelőnek partnernek kell lennie – hangsúlyozta Molnár Emil.