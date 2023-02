A kiégés (burnout) szó kezdetben az orvosi és pszichológiai szakzsargon része volt, manapság azonban már a mindennapokban is gyakran használjuk a kifejezést. Az elmúlt két évtizedben elsősorban a munkahelyi kiégéssel foglalkozott a pszichológia, napjainkban azonban egyre több vizsgálat foglalkozik azzal is, hogy a diákok és egyetemi hallgatók tanulmányaik során szintén beszámolnak hasonló kimerüléssel, motivációvesztéssel és elszemélytelenedéssel járó tünetekről, amelyek gátolják őket a céljaik elérésében. De mikor beszélhetünk egyszerű fáradtságról, átmeneti motivációhiányról, és mikortól van szó súlyosabb kiégésről? Jagodics Balázs pszichológus előadásának célja, hogy pontosabb ismereteket szerezzünk a kiégésről és az ahhoz vezető okokról, de szó lesz a prevencióról is, vagyis azokról a módszerekről, amelyekkel megelőzhető a kiégés tüneteinek megjelenése. Február 7-én kedden, 17 órától a miskolci MCC (Mathias Corvinus Collegium) képzési központjában (Szemere Bertalan u. 4.) várják az érdeklődőket. Az esemény ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött.