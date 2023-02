Határozatlan időre kötötte a szerződést a miskolci önkormányzat a Sajópetri melletti területre, ahová a repülőteret építené, derült ki a városháza sajtó- és kommunikációs osztályától kapott válaszból, amit a témával kapcsolatos kérdéseinkre küldtek. Arról ugyanis többször beszámolt már portálunk, hogy a miskolci önkormányzatnak előszerződése van a Sajópetri melletti területre, de azt nem tudtuk, hogy az meddig él, vagyis meddig kell dönteni a terület megvásárlásáról.

Most tehát kiderült, nincsenek időhöz kötve. Mint megtudtuk, folyik a megvalósíthatósági vizsgálat az egyébként 900 méter hosszú, körülbelül 13 hektáros területre, azonban a leendő repülőtérre még nem állnak rendelkezésre tervek.

Kilencven év után költöztek el

Egy leendő repülőtérre hatalmas szüksége lenne Miskolcnak, nemcsak a sportrepülés miatt, hanem ma már a potenciális befektetők is fontosnak tartják, hogy repülőgéppel is megközelíthető legyen a település, ahol befektetni szándékoznának. Tavaly április 30-án szálltak fel utoljára a vármegyeszékhelyről a gépek, azóta a volt repülőtér területét értékesítette a város, épp a napokban számoltunk be arról, hogy a Bosch építkezik majd az ingatlanon.

Annak idején, amikor a repülőtérbúcsúztató eseményt szervezte a repülőklub (90 év után kellett költözniük), és fogalmuk sem volt, hogyan tovább, kapták a tájékoztatást személyesen a polgármestertől, miszerint megvan az előszerződés Sajópetrivel: ott épül majd az új repülőtér. Úgy volt, hamarosan lesz hova menniük, és csak ideiglenesen kell másképpen megoldani eszközeik, gépeik tárolását és a repülést. Ötvös Béla, a Borsod Megyei Repülő Klub titkára később, hónapok múltán szomorúan tapasztalta - írtuk akkoriban - hogy nem szerepel Miskolc hétéves tervében egy repülőtér, felmerülő kérdéseire pedig nem kapott választ.

Nehéz gazdasági helyzet

Az más kérdés, hogy az elmúlt egy évben jelentős mértékben romlott a gazdasági helyzet, azaz ezernyi más, fontosabb probléma akadhatott egy repülőtérnél. Ám mégis felmerül a kérdés, hogy történt-e valamilyen előrelépés az ügyben. Korábban szó volt arról, hogy a kormány támogatja a megyei jogú városokat abban, hogy ott repülőterek épülhessenek, a sajtóosztály válasza szerint azonban ilyen jellegű konkrét kormányzati döntésről, koncepcióról nem tudnak, vagy azokat nem ismerik.

- Nemrég Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere a vele készült interjúban hangsúlyozta, felmerült városában is a repülőtér fejlesztése. Befolyásolhatja-e ez a miskolci tervek megvalósítását? - kérdeztük.

Mezőkövesddel közös érdek

A sajtóosztály válasza szerint a miskolci repülőtér megszűntével a helyi repülőklub merevszárnyú szakosztálya ideiglenesen a mezőkövesdi repülőtérre költözött, egy másik repülőklub tagságával karöltve. Ott – a meglévő repülőtér egy részének felhasználásával – engedélyeztetési és telekátalakítási folyamatot indítottak meg a hatósági engedélyek megszerzése céljából. Ehhez résztulajdonosként Miskolc városa is beleegyezését adta, hiszen - írják válaszként kérdésünkre - "közös érdekünk, hogy ezen átmeneti időszakban a repülési tevékenység folyamatos legyen". Hozzáfűzik: "ennél komolyabb beruházás konkrét szándékáról pillanatnyilag nem tudunk".