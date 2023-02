Magánemberként 150 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel Horváth Ferenc, Kenézlő polgármestere annak, aki hasznos információval tud szolgálni a településen arról, hogy ki szórja szét azokat a hajlított szegeket az utakon, amelyek sok autósnak, motorosnak és kerékpárosnak okoztak nemcsak kellemetlenséget, de komoly károkat is. Mindezt közösségi oldalán tette közzé a bodrogzugi település polgármestere.

Mint írja, nemcsak Kenézlőn, de a szomszédos Vissen és Zalkodon is tapasztalták az ott lakók, hogy valaki, vagy valakik hónapok, sőt évek óta bizonyos időközönként hajlított szegek-drótok sokaságát szórja szét az utcákon, amelyeket az egyik hozzászóló szerint rendeltetésének megfelelően általában ablakok összeszereléséhez használnak. Horváth Ferenc közölte: az ügyben rendőrségi feljelentés történt. A polgármester posztja alatti hozzászólások között az is olvasható, hogy nagyon sok kárvallottja a van ennek a tevékenységnek. Többen írják, hogy sok ilyen szeget szedegetnek össze az utakról. Van, aki a gyermeke kerékpárja kerekének fotóját osztja meg a többiekkel, ami egyszerre két ilyen „szeget” is „összeszedett”. A legtöbben viszont arról panaszkodnak, hogy többször is kellett már gumijavítóhoz fordulni.

Egy kommentelő azt ígérte, hogy a polgármester által felajánlott összeget 200 ezer forintra egészíti ki a nyomravezetőnek.