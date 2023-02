Ebből az alkalomból várja a jubiláló házaspárok jelentkezését, valamint - a gyermekekre is gondolva - a családi szelfiket Felsőzsolca Város Önkormányzata február 9-ig. A felsőzsolcai önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szeretné a figyelmet a házasság és a család fontosságára irányítani a rendezvénysorozathoz csatlakozva. A jubiláló házaspárok jelentkezését néhány gondolat kíséretében várják arról, hogyan működnek együtt, hogyan fejezik ki, hogy hálásak egymásért, és hogy miként tudnak a nehézségek idején is a szeretetbe kapaszkodva közösen fejlődni, közösen erőt meríteni a hétköznapok kihívásaihoz. Az 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30… (és így tovább) éve házasodott párok jelentkezhetnek. A házasság hete honlapján a központilag szervezett programok mellett Felsőzsolca programjairól is tájékozódhatnak az érdeklődők.