Miskolc és a vármegye színházszerető közönsége néhány hónapja aggódva figyeli a Miskolci Nemzeti Színház társulatának a teátrum működése érdekében tett erőfeszítéseit. A tét a jelenlegi válságos időszakban nem kisebb, mint a bizonytalan ideig tartó bezárás, vagy a közönség segítségével – észszerű takarékosság mellett – a munka folytatása. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a színház vezetése a működés mellett döntött, a publikum pedig összefogott, és támogatja ebben szeretett színházának művészeit. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) is csatlakozni kíván a támogatók köréhez, és az Első Miskolci Lions Klubbal összefogva március 10-én, pénteken 18 órától „Mert rajongok én Tháliáért” címmel jótékonysági vállalkozói estet rendez a Zenepalotában.

Segíteni akarnak

A Miskolci Nemzeti Színház, a mai Magyarország területének első magyar nyelvű kőszínháza 200 éves, tehát ez önmagában egy olyan dátum, ami mindenképpen a figyelmünk fókuszában van – mondta el Bihall Tamás a BOKIK elnöke. Azt gondoltuk, hogy a vállalkozói társadalom összefogásával segítséget kell nyújtanunk annak a teátrumnak, ami a magyar kultúrának és városunk, vármegyénk kultúrájának is alapját, erős bástyáját jelenti. Ez volt az alapötlet, amiből kinőtte magát a Vállalkozói Jótékonysági Est megszervezése. Az évnek ebben a szakaszában hagyományaink szerint kamarai bált tartunk, de a gazdasági nehézségek miatt ez most elmaradt, és a helyét átvette ez a jótékonysági est, amelyen fellépnek a színház neves művészei és kamarai díjakat is átadunk majd – fejtette ki az elnök.

Azt fontos tudni, hogy a kamara – a bálokhoz hasonlóan – ezt a rendezvényt is az Első Miskolci Lions Klubbal együtt szervezi, és a klub kezdeményezésére online felületen, élőben is közvetítik, streamelik majd az eseményt. A támogatni szándékozó közönségnek tehát így is módja lesz a bekapcsolódásra, a jótékonykodásra.