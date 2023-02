A vármegyeszékhelyen is zászlót bontott Nép Pártján Mozgalom a minap. Az esemény nem volt sajtónyilvános, így előtte tudtunk kérdéseket feltenni Jakab Péternek, a mozgalom vezetőjének. A politikus hosszú utat tett meg a mozgalom megalapításáig. Korábban még a Jobbik színeiben politizált Miskolcon, majd 2018-ban a párt listájáról került be a parlamentbe. Négy évvel később már az egyesült balliberális oldal közös listájáról lett országgyűlési képviselő.

Még nem párt

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a korábbi titkárát, Szilágyi Szabolcsot, aki a Jobbikból egyenesen a Demokratikus Koalícióba (DK) igazolt, várja-e a mozgalmába. Ismeretes, hogy a Jobbik éppen Gyurcsány Ferenc politikája ellen jött létre, aki most a DK-t vezeti. (Szilágyi korábban még jobbikosként a megbolondult Hitlerhez hasonlította Gyurcsányt – a szerk.).

Szilágyi Szabolcs | Fotós: Ádám János

Jakab Péter a fórum előtt azt mondta a boon.hu-nak, hogy még csak civil közösség a mozgalma. „A Nép Pártján mozgalomba a kettős tagság nem kizárt, még nem párt vagyunk csak civil közösség. Ha van társadalmi igény a létezésünkre, akkor párttá fogunk alakulni, és természetesen várjuk” – mondta. Jakab korábban azt írta a portálunknak, Szilágyi Szabolcs átigazolásáról: „Örül annak, hogy sikerült valódi ellenzéki pártot választania”.

Azt is megtudtunk Jakabtól, hogy a Jobbikot nem tartja ellenzéki pártnak. Példaként említette, hogy szerinte a Jobbik és a Fidesz közösen „puccsolta meg” őt még a Jobbik pártelnökeként.

Nincs szükség pártemberekre?

A miskolci Jobbikkal kapcsolatban az országgyűlési képviselő azt mondta, nem tudja, hogy létezik-e még a városban Jobbik. „Nem látom életjeleit a pártnak azonkívül, hogy néha kiállnak sajtótájékoztatót tartani” – részletezte. Azt is elmondta, hogy Lukács László jobbikos országgyűlési képviselő korábban kijelentette, a helyi önkormányzatokban nincs szükség pártemberekre, ezért megüzente azt is, hogy szerinte nincs szükség a Jobbikra. „A képviselő szavai alapján, Miskolcon sincs szükség Jobbikra” – mondta Jakab Péter.

Szilágyi hallgat, Szarka nem lepődött meg

A Jakab Péter által elmondottakkal kapcsolatban kerestük Szilágyi Szabolcsot, aki most önkormányzati képviselőként hirdeti Gyurcsány Ferenc politikáját, de nem reagált megkeresésünkre.

Szarka Dénes | Fotós: Ádám János

Szarka Dénes, a miskolci Jobbik elnöke nem tartja meglepőnek Jakab Péter szavait. Mint fogalmazott: „A 2022 nyarán történt távozását megelőzően (amikor még a miskolci alapszervezet tagja volt) sem volt kíváncsi a közösség üléseire, programjaira, amelyeket egyébként azóta is megrendezünk.” Hozzátette: az általa említett sajtótájékoztatók sem egyetlen ember, hanem egy közösség álláspontját hivatottak bemutatni. A Jobbik közössége tehát továbbra is létezik, de ha egyszer netalán megszűnne, az sem fogja felmenteni azokat, akik megszegték a Szent Korona előtt tett esküjüket – hangsúlyozta. Szarka Dénes arra is kitért, hogy örülnek Lukács László álláspontjának. „Nem azt mondta, hogy a Jobbikra, vagy a jobbikosokra nincs szükség az önkormányzatokban, hanem azt, hogy ne a pártpolitika diktáljon a helyi kérdésekben, vagy még egyszerűbben, hogy ne budapesti pártközpontokból mondják meg, hogy mi történjen Miskolcon.” – húzta alá.

Nem látom életjeleit a pártnak azonkívül, hogy néha kiállnak sajtótájékoztatót tartani

– Jakab Péter