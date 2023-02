Milinki László, Karcsa polgármestere portálunknak elmondta: a rendezvény célja kettős. Egyrészt szeretnék egy jó hangulatú program keretében összehozni a térség fiataljait, másrészt pedig visszahozni egy kicsit a régi disznóvágások hangulatát. Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője kifejtette: a disznóvágások hagyománya kezd elveszőben lenni, hiszen egyre kevesebben tartanak otthon sertést. A rendezvény azonban bizonyítja, hogy a fiatalabb korosztályban is szép számmal vannak olyanok, akik értenek a húsfeldolgozáshoz, a hurka, a kolbász készítéséhez, ahhoz, miként is kell aranysárga tepertőt sütni. Felhívta a figyelmet, hogy a böllérverseny ezen kívül arra is segít rávilágítani a figyelmet, hogy a helyben készült termékek finomabbak és egészségesebbek, mint azok, amelyeket távoli országokból hoznak a boltokba. A zsűri a szakszerű perzselést, a legfinomabb tepertőt és a disznótoros tálakat, ételeket díjazta.