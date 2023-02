A beérkezett pályaműveket a 11. Torkóstoló elnevezésű rendezvényen tekinthették meg a kilátogatók szombaton. A megfestett 8 hordó ezután az alsózsolcai művelődési házban lesz kiállítva.

Az alsózsolcai Torkóstolóra idén is sokan kilátogattak. A hagyományőrző, közösségépítő mulatságra a korábbi évekhez hasonlóan idén is a település intézményei és civil szervezetei készítették el a kínált finomságokat és ők biztosították az egész napos rendezvény műsorait is.