Az aktuális kutatás szerint a jól működő házasság és párkapcsolat alapját egymás elfogadása, tisztelete, a megfelelő kommunikáció, az együtt töltött minőségi idő, a vonzalom, a kompromisszumkészség, a szerelem, a humorérzék, valamint a közös értékrend és a házaspárok közötti munkamegosztás adják.

Nem tudni, a felsorolás fontossági sorrendet is jelent-e. Mindenesetre elképzelve az ifjú házasulandókat, akik egy kérdőíven százalékosan határozzák meg affinitásukat, egyedi alakzatok alakulnának ki. Valóban szerencsés, ha akik éveket készülnek együtt tölteni, tisztelettel el tudják fogadni egymást. Jó, ha a megfelelő kommunikáció és kompromisszumkészség alatt azt értik: olykor a másiknak is igaza van. Az elvont minőségi idő fogalom bő teret enged, akár a közös pecázás is beleférhet. A vonzalom és szerelem külön kiemelése elgondolkodtató - ha nincs, miről beszélünk? Fontos a közös értékrend, mely a kapcsolat létrejöttét is segítheti, és a munkamegosztás kiemelése azt sugallja, ez nem mindenkinél evidencia.

De mindezen paraméterek áttekintése, mérlegelése, dekázása egy valamit biztosan megkíván és ez a humorérzék.