Hagyományosan minden évben a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségen adják át Kazincbarcikán a BarcikArt kitüntető díjat. A helyi képviselő-testület által 2007-ben alapított díjból évente egy adományozható azoknak a Kazincbarcikán élő és alkotó, a városhoz kötődő személyeknek és közösségeknek, akik a művészetek, a kulturális élet területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. Január 23-án Hegedűs János grafikus, festő vehette át az elismerést Szitka Péter polgármestertől és dr. Makkai Orsolya alpolgármestertől.

Újabb grafikái színesek

– Nagyon örültem az elismerésnek, és egyáltalán nem számítottam rá. A családom kazincbarcikai, magam is ott élek és nőttem fel. Úgyhogy sokat jelent számomra, hogy a városom önkormányzata rám gondolt, és megtisztelt ezzel a díjjal – mondta Hegedűs János. – A grafika azért áll hozzám közel, mert a virtuozitásával alkalmas arra, hogy az érzéseimet kifejezzem vele. A legtöbb képemen alakok szerepelnek, körülöttük a várossal, falvakkal vagy lakáson belüli tárgyakkal. Egyik kedvenc témám a férfi és a nő kapcsolata, a kedvesség és a szeretet megjelenítése. Gyakran megörökítem Kazincbarcika egy-egy szép részét és a város mozgását is. Legszívesebben tussal dolgozom. Körülbelül másfél éve elkezdtem többet foglalkozni a színekkel a fekete-fehér kompozíciók mellett. Előfordul, hogy többször visszatérek egy alkotáshoz, és a képeimet magam szoktam bekeretezni. Viszont a festészetet az utóbbi időben egy csöppet hanyagoltam.

Egy gyülekezeti újság illusztrátoraként fedezték föl a tehetségét.

– Gyermekkorom óta szeretek firkálgatni. A kilencvenes évek végén a Borsodi Vegyi Kombinátnál dolgoztam, ahol elküldtek bennünket németnyelv-tanfolyamra. Kiderült, hogy a némettanárnő szerkeszti a Harangszót, a Kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközség lapját. Megemlítette, hogy grafikust keres, aki illusztrálna neki az újságba. Nagyon megörültem, rögtön jelentkeztem, és közel húsz éven át illusztráltam a gyülekezeti újságot. Annyira megszerettem ezt a munkát, hogy vele párhuzamosan elkezdtem külön is rajzolgatni és fejleszteni magam. Rengeteg művészeti könyvet vásároltam, és sokat nézegettem híres magyar grafikusok képeit. Mezey István festő- és grafikusművészt is személyesen ismertem, és máig több művész barátom van a városban. Kedvenc külföldi festőim Picasso és Modigliani – osztotta meg az alkotó.

A grafikus szívesen fogad bármilyen megkeresést, Budapesten is bemutatkozna egyszer.

– A nyilvánosság számára 1997-től láthatók a munkáim. Először Kazincbarcikán rendeztem kiállítást, majd a környező településekre is meghívtak. Miskolcra eddig két alkalommal, de jártam már Veszprémben és Pécsett is. A megvásárolt képeim a Távol-Keleten kívül szinte a világ minden tájára eljutottak. Az utolsó kiállításom tavaly ősszel volt Kazincbarcikán a Mezey István Művészeti Központ új kiállítótermében. A 77 kép témája az emberközpontúság volt. Mióta elhunyt Mezey István 2012-ben, a helyi önkormányzat bevon kiállítások szervezésébe és oklevelek előkészítésébe is – sorolta a művész.