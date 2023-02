Már megállapodott a bérlővel a szerződés megszüntetésében a Miskolc Holding Ingatlangazdálkodási Igazgatósága, válaszolta kérdésünkre a miskolci városháza sajtóosztálya, amikor azt firtattuk: megszüntették-e a szerződést az Avas kilátó kávézójának bérlőjével. (Ezt egyébként Rák Mónika, a bérlő korábban már mondta nekünk, meg is írtuk.) A kérdés azért merült fel, mert hamarosan kezdődik az építkezés: a Történelmi Avas rekonstrukció fejlesztésének részeként felújítják az Avas kilátót is. A későbbiekről azonban kicsit másképp nyilatkozott a bérlő és a városháza. Míg Rák Mónika biztosra vette, hogy újranyithatja a felújítás után – számításai szerint decemberben a kávézót – addig a sajtóosztály válasza nem ennyire egyértelmű: "A pályázati felhívás – amely alapján a támogatási kérelem benyújtásra került és amely segítségével megvalósul a projekt – előírja, hogy piaci alapon szükséges meghirdetni és kiválasztani a bérlőt. Miskolc önkormányzata így fog eljárni".

A kilátóban egyébként ez az egy vendéglátóegység lesz, ezt tervezik felújítani.

Kérdeztük azt is, hogy mikor kezdődik az építkezés, azt válaszolták: hamarosan, részleteiről a közeljövőben sajtótájékoztatón számol be a városvezetés.