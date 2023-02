Olvasónk hívta fel rá a figyelmet: télen is lehet gombászni. Ő rendszeresen járja az erdőt, és talál olyan gombákat, amelyek ízletesek, így kiváló ételek készíthetők ezekből. Utánajártunk, mit tehetünk a kosarunkba a hidegebb hónapokban. Bár ilyenkor kevesebb fajta gomba található, és nem is mindegyik ehető, de azért összeszedhetünk egy ebédre valót. Gyakori gombafaj februárban is a téli fülőke. Októbertől márciusig megtalálható elkorhadt fák kérgén, leggyakrabban fűzön, nyárfán, kőrisen és bodzán, erdőkben, de előfordulhat a kertekben is. Még a hó alól is előbújik. A gomba kalapja 1–5 centiméter átmérőjű, sárga, rozsdasárga, közepe gyakran sötétebb, gyengén bordázott, vékony húsú, nyirkos időben tapadós. A lemezek halványsárgásak, néha fehérek, viszonylag vastagok, kissé távol állók és foggal tönkhöz nőttek. A késői laskagomba is egyike a kevés számú téli gombáinknak. Nevezik még bükkfagombának, fagygombának, kék törzsöknek is. A késői laskagomba a természetben az első deres, késő őszi éjszakák után nagy csoportokban jelenik meg. Kora tavasszal is előfordul, bár akkor ritkább. Szeptembertől márciusig a lombos és tűlevelű erdőkben, élő vagy elhalt fák ágain, tuskóján terem. Kalapja 5–15 centiméter átmérőjű, krémszínű, szürkéslila, kagyló alakú. A kalap felszíne fiatalon viaszos bevonatú, kékesszürke színű, ami később hússzínűre vagy barnára változik. A lemezek fehéresek vagy sárgásak, szélesek, a tönk kezdetéig lefutnak. Húsa fehér, az idősebb példányok esetében rágós, szálkás.

Fülhöz hasonlít

A júdásfülgomba vagy júdásfüle gomba, népies nevein fagomba vagy fülgomba, parazita életmódot folytató, Magyarországon gyakori, ehető gombafaj.

Érdekes formájú gomba. Fotó: olvasónk

Egész évben, főként kora tavasztól késő őszig, de télen is megtalálható, lombos fák, elsősorban fekete bodza, bükk és tölgy elhalt ágain, csoportosan növő, gyakori faj. Termőteste fül vagy kagyló formájú, összenövéskor lebenyszerű, olykor teljesen féloldalas. Külső oldalánál színe vörösesbarnás, okkerbarnás, szürkésbarnás, ritkán áttetszően fehéres, felülete bársonyosan szőrös, nemezes, erősen ráncos, redőzött. Belső oldalának színe sárgásbarna, vörösesbarna, feketés, felülete csillogó, ráncos, redős, széle hullámos, kissé felemelkedő. Sokan nem találják bizalomgerjesztőnek, mert húsa vékony, kocsonyaszerű, porcos állagú. Pedig jó étkezési gomba. Levesnek különösen finom. Kiválóan szárítható és fagyasztható. Egyedülálló módon áztatás vagy fagyasztásból való felolvasztás után tökéletes módon visszanyeri eredeti formáját és rugalmasságát.