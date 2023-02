A roma származású fiatalember a hátrányos helyzetű gyermekek mentorálásáért, a saját életével való személyes példaadásért érdemelte ki az elismerést. Az újdonsült díjazott a Rádió 1 reggeli adásában válaszolt Sebestyén Balázsék kérdéseire. Alex elmondta, hogy már maga a jelölés is megtiszteltetés volt számára. A jelöltek között ő volt a legfiatalabb a maga 25 évével, ráadásul az egyetlen roma származású.

Úgy véli, hogy a díjat nem ő maga, hanem a cigány közösség érdemelte ki.

Érdemes tanulni

Mint elmondta, a saját példáján is láthatzó, hogy érdemes tanulni. Sikerült pék szakmát szereznie, leérettségizett és van jó munkahelye is. Közben cukrásznak is tanult. Most a legnagyobb álma küszöbén van: jelentkezett a Tokaj-Hegyalja Egyetemre, tanítóképző szakra.

Az előalkalmassági vizsga sikerült és a pontok is azt mutatják, hogy van esély, hogy szeptembertől tanítónak tanuljak az egyetemen

– mondta. Alexnek egyébként már most is vannak „kis tanítványai”, hiszen az általa életre hívott „Sütni jó!” Alapítányon keresztül ma már nemcsak a lakóhelyén, Hernádnémetiben élő cigánygyerekek számára mutatja be a pék szakma alapfogásait és ezen keresztül a munkavégzésen alapuló érvényesülés lehetőségét, hanem szerte a megyében és az országban is. Két és fél év alatt félszáz településre látogatott el és mintegy 5 ezer gyereket tudott bevonni a foglalkozásokba. Nagy örömmel számolt be róla, hogy egyik tanítványa jövőre már jelentkezhet pék szakmát oktató szakképző iskolába.

Érdemes tanítani

Alex egyébként tudatosan készül a tanulói pályára, mert – mint mondja, de eddigi tetteiből is látszik – nagyon szeret gyermekekkel foglalkozni. Az inspirálja, hogy látja a gyermekeken nevelésének, oktatásának hatását. A következő választáson akár polgármester is lehetne Galamb Alex, vetődött fel félig tréfásan a műsorban. Erre Alex ezt mondta:

Jujuj, egyelőre nem akarok politikai pályára lépni, van így is elég dolgom...

