Farsangi bulit rendezett a szerelmesek napja alkalmából a mezőcsáti Lila Akác Nyugdíjas Klub. a helyi nappali ellátóintézmény épületében, élő zenével, beöltözéssel.

– A koronavírus ideje alatt klubtagjaink közül sokan befelé fordultak. Bár a farsangi mulatságnak már van hagyománya nálunk, de ez most ismét jó apropót kínált, hogy remek hangulatot teremtsünk. A kezdeményező Pénzes János klubvezetőnk volt – mesélte Vida Lászlóné, a Dél-Borsodi Idősügyi Tanács vezetője, a Mezőcsáti Lila Akác Nyugdíjas Klub alapító tagja. – Neves, a környéken jól ismert zenei előadókat hívtunk meg. Novák László tibolddaróci díszműkovács népi iparművész ismerősünk trombitán köszöntötte a farsangot és a csapatot. Elénekeltette a székely himnuszt, később pedig zongorán játszott. Rajta kívül fellépett Schubert Vilmos népdalénekes és Szövördi Barnabás tangóharmonikás is.

Tánc és toros vacsora

Igazi jelmezes bulit rendeztek a mezőcsáti nyugdíjasok.

– A mulatság alkalmával a férfiak beöltöztek a Veresegyházi Asszonykórusnak, de a Valentin-nap ürügyén minden hölgyet megpuszilgattak, akik szívecskés nadrágban rázták a rongyot. Az egyik férfi klubtagunk pedig dámának öltözött. A helyszínt adó nappali ellátó egyik munkatársa is jelmezben jelent meg, és mindenkinek csokoládét osztogatott. Rendszeresen meghívunk egy-egy vendég nyugdíjasklubot is programjainkra. Most a Tiszadorogmai Nyugdíjas Klub érkezett hozzánk. Őket saját készítésű hurkával és kolbásszal leptük meg. A hurkatöltésnek korábban egy külön klubalkalmat szenteltünk – emlékezett vissza az alapító tag.