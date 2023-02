Minden évben február 4-én tartják a rákellenes világnapot. Az International Union Against Cancer (UICC) 2000 februárjában Párizsban rendezett első rákellenes világkongresszusán hirdették meg ezt. Február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a rák ellen. Miskolcon két szervezet tevékenykedik, amely a rákbetegségből gyógyultakat támogatja: a Miskolci Rákellenes Liga és a Rákbetegek és Barátaik Klubja. Most az utóbbi klubvezetőjével beszélgettünk.

Új tagok csatlakoztak

– Fontosnak tartom, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy túl lehet élni a rákot, ezért jó, hogy rákellenes világnap is létezik már. Fennállásunk óta rengeteget fejlődött a rákgyógyítás, valamivel kíméletesebbek a kezelések és természetes gyógymódok is léteznek – mondta Ziegler Györgyné, a miskolci Rákbetegek és Barátaik Klubjának vezetője. – A mi klubunk 32 évvel ezelőtt alakult, annak idején dr. Hérics Margit tüdőgyógyász és Molnár Gabriella hozta létre. A klubvezetést két éve örököltem meg, mert Gabriella sajnos meghalt. Hérics doktornő viszont háromszoros rák túlélő és lassan kilencven év körül van. Idén és tavaly csodálatos tagnövekedés történt nálunk 16 fővel. Ez nem az én érdemem, hanem a klubtársak hírét vitték a csapatnak és sokan kedvet kaptak, hogy csatlakozzanak hozzánk. Jelenleg már ötven fölöttien vagyunk, ebből mindössze három férfi és a harmada pártoló tag. Sokan korábban semmilyen közösségbe nem tartoztak. Viszont az átlagéletkor hetven év, mert a fiatalabbak, ahogy jobban lesznek, visszamennek dolgozni.

Szívesen sétálnak, utaznak

Többféle kirándulási és városnézési lehetőséget biztosítanak.

– Minden hónapban tartunk klubnapokat a Soltész Nagy Kálmán utcai székhelyünkön. Szintén hasonló időközönként egészségkonyát rendezünk, ahová szakértőt hívunk és elmegyünk sétálni. Évente néhányszor Budapestre is ellátogatunk és tartunk egy több napos buszos kirándulást. Tavaly Tihanyban volt a Daganatos Betegek Országos Találkozója. Idén Vértesszőlősre, Pannonhalmára, Kisbérre és Tatabányára szeretnénk elmenni. Mindezt pályázati forrásból és a Rákbetegek Országos Szövetsége segítségével tudjuk finanszírozni. A rákszövetség közbenjárása révén kapunk ingyen Béres Cseppeket is. Időnként összefogunk a Miskolci Rákellenes Ligával. Együtt vonultunk az emlőrák-elleni sétán a Miskolci Egyetemen és a rákszövetség Séta a rák ellen nevű országos kezdeményezésén a Diósgyőri várhoz – sorolta a klubvezető.

Kikapcsolnak a rákból

A klub támogató légköre a felépülésben is segít.

– Nem célunk, hogy folyton a rákról beszéljünk. Inkább abban igyekszünk segíteni egymást, hogy hogyan lehet túltenni magunkat a betegségen és kikapcsolni belőle. Azoknak pedig, akik még kezelés alatt állnak, átadjuk a tapasztalatainkat. Minden ünnepet megtartunk, a születésnapokat, névnapokat is. Idén először rendeztünk jelmezes farsangi mulatságot. Tizenketten vállalták, hogy beöltöznek és előadtunk egy kedves pantomim jelenetet, amivel nagy sikert arattunk. A résztvevőket fánkkal, süteménnyel és üdítővel vendégeltük meg. Jövő hónapban a Napforduló Szolgálat egyik lelkisegítője fog előadást tartani nálunk. Áprilisban megyünk 29 fővel egy konferenciára Bakonyszűcsre a rákszövetség üdülőjébe. Itt egy pszichiáter fog beszélni arról, hogy hogyan lehet a felépülés után visszailleszkedni az élet mindennapjaiba és a zeneterápiáról is hallhatunk majd – számolt be Ziegler Györgyné.