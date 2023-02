Az köztudott tény, hogy a nyári gumit 7 fok alatt érdemes lecserélni, de egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy elég lehet-e a négyévszakos gumi használata télen is. Mára rengeteget fejlődött a gyártási technológia, ezért ezek az abroncsok is egyre jobb eredményeket érnek el a független teszteken. Az utóbbi években a térségünkben kifejezetten enyhe telek követték egymást – ez is szólhat többek közt az ilyen típusú abroncsok mellett. Ugyanakkor az is igaz, hogy amint leesik az első hó, a négyévszakos gumik hatásfoka jelentősen csökken. Általánosságban elmondható, hogy aki keveset jár és főleg városon belül közlekedik az autójával – ahol a havat rendszeresen elkotorják – annak jó kompromisszum lehet ilyen típusú abroncsban gondolkodnia.

Fontos, hogy tiszta legyen

Sokan télen egyáltalán nem járnak autómosóba, hiszen a sózott, latyakos utak miatt hamar ismét koszos lesz az autójuk. Pedig ilyenkor ennek, ha nem is esztétikai, de állagmegóvási szempontból óriási jelentősége van. Az úttestről az autónkra rakódó só, sár és kosz ugyanis a karosszéria egyik legnagyobb ellensége, hiszen szépen lassan tönkre teszi azt. Érdemes ezért alkalmanként rászánni egy kis pénzt és elgurulni a legközelebbi mosóba, hiszen hosszú távon visszahozza az árát. Télen különösen figyeljünk oda arra is, hogy akár gépi vagy kézi mosóban jártunk, csak megszárított autóval induljunk neki, mert a kinti hidegben befagyhatnak és tönkre mehetnek a tömítések, a zárak és a kilincsek.

Téliesített ablakmosó

A téli hideg beálltával sokak számára lényegtelen műveletnek tűnik a nyári szélvédőmosó folyadék lecserélése az autóban. Érdemes pedig odafigyelni erre is, hiszen a nyári ablakmosó a nagy hidegben megfagyhat és kárt okozhat a folyadéktartályban, a vezetékekben, de még az ablakmosó motort is leégetheti. Télen is mindenképpen az évszaknak megfelelő ablakmosó folyadékot használjunk ezért, de ügyeljünk a minőségre is. Az olcsó termékek ugyanis nagy hidegben reggel akár okozhatnak kellemetlen meglepetést.

Télen nem csak nekünk okoz gondot a napkezdés, de a motor is nehezebben indul. Az alapüzemanyagokkal szemben egyes prémium üzemanyagok olyan plusz adalékanyagokkal vannak ellátva, amik segítik a hidegindítást, így akár mínusz 40 fokig sem kell aggódnunk amiatt, hogy beindul-e a kocsi. Ezentúl az emelt minőségű üzemanyag a fogyasztásra és a teljesítményre is kedvező hatással van, nem beszélve arról, hogy használatával a motorélettartam is meghosszabbodhat.

Nem mindegy, milyen a guminyomás

Télen is különösen fontos odafigyelni és rendszeresen ellenőrizni a guminyomást a biztonságunk érdekében. Hideg időben ugyanis csökken a kerékben a nyomás, ami fékezés esetén hosszabb fékutat eredményez, ez pedig balesethez vezethet.

Amint beköszönt az esős, télies időjárás, rengetegen felkapcsolják az első és hátsó ködlámpákat is a jó láthatóság érdekében. Valószínűleg sokan nincsenek azzal tisztában, hogy ezek a lámpák rendeltetésüknek megfelelően erősebb fényt adnak, mint a tompított fényszórók, ezért jó láthatósági körülmények közt csak vakítjuk velük az előttünk és mögöttünk haladót. Ez pedig nem csak bosszantó lehet a többi autós számára, de balesetveszélyes is. A KRESZ ezért pontosan szabályozza, hogy milyen esetben használhatók a ködlámpák: röviden, csak ködben.