„Szorongató gond-ok”. Ezzel a címmel tartják az "Értünk Miskolcon" sorozat következő alkalmát február 21-én (kedden) 17 órától az Antik Art Caféban, a régi antikváriumban, a Széchenyi és a Déryné utca sarkán. A sorozat Busku Szilvia: „A szorongás mint önsorsjavító lehetőség” című könyvének a bemutatójával indult, és a félév valamennyi beszélgetésének ez a könyv a kiinduló pontja.

Dr. Busku Szilvia közgazdász filozófussal beszélget most is a sorozat ötletgazdája, az "Értünk" alapítója, dr. Pankucsi Márta jogász-szocioló, a mindennapjainkat megnehezítő gondokról, valamint életünk igazi gondjának okáról. Szó lesz arról is, hogy miként kell értelmezni a szorongást ahhoz, hogy önsorsrontó tényező helyett önsorsjavítóvá váljon. Megbeszélik azt is, hogy mit tehetünk magunkért, "Értünk".