Új bérletrendszer élesedik május 1-jétől a Magyar Kormány, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében. A cél az, hogy csökkenjen a családok havi utazási költsége, javuljanak a vidéki mobilitási lehetőségek, valamint népszerűbbé váljon a környezetbarát tömegközlekedés.

Diákkedvezmény

Az új formátumú bérletekkel az utasok egyaránt használhatják a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatait, vagyis korlátlanul lehet majd vonattal és busszal is utazni 30 napig ugyanazzal a havijeggyel. Az egy vármegyére érvényes bérlet 9 ezer 450 forintba kerül majd. A tanulóbérlet 90 százalékos kedvezménnyel, azaz 945 forintért lesz megvásárolható. Azoknak, akik több megyén át ingáznak, az országbérlet jelentheti az ideális megoldást, amivel két vármegyebérlet áráért, vagyis 18 ezer 900 forintért az egész országot átutazhatják az említett járatokon.

A diákok igénybe vehetik a 90 százalékos kedvezményt, amivel 1 ezer 890 forint lesz a havijegy ára.

Ugyanakkor a „helyjegyköteles vonatokon, az 1. osztályon, valamint a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain (például Miskolcon az MVK Zrt. járatain) nem lesz érvényes sem a vármegye-, sem az országbérlet. A kedvezményes árú bérletek okozta bevételkiesést a kormányzat megtéríti a közlekedési társaságoknak. A bevezetéstől a nyár során folyamatosan gyűjtik a tapasztalatokat és az utasaik visszajelzéseit”, áll a MÁV-csoport szombati közleményében.

A nyertesek

– Azok az új rendszer nyertesei, akik a lakóhelyükről egy másik településre járnak rendszeresen tömegközlekedéssel, és a munkáltatójuk nem fizeti ki az utazási költségeket – jelezte lapunknak Fejér Balázs, miskolci közlekedési szakértő. – A munkáltatónak egyébként kötelessége a hivatalos munkaviszonyban álló dolgozók helyközi bérletének 86 százalékát megtéríteni. Azonban eddig a bérletet csak a lakóhely és a munkahely között lehetett megváltani. Az új konstrukcióban azonban a vármegyebérletet egyéb utazásokra is lehet használni, akár a szabadidő eltöltésére vagy más egyéb célokra – emelte ki a közlekedési szakértő.

Hozzátette: a legtöbb országban, például Németországban is létezik hasonló konstrukció, de ott a bérletek a helyi közlekedésre is érvényesek, függetlenül attól, hogy az adott területen ki a szolgáltató. Hazánkban továbbra is megmarad a közösségi közlekedésben a helyi és helyközi közlekedés szétválasztása. Pedig az közös tarifarendszerben nagy lehetőség van. Ki lehetne használni, hogy egyes útvonalakon ne kelljen duplán közlekedtetni a járműveket. Jövőbe mutató lenne integrálni a szolgáltatásokat, hogy egyetlen bérlettel igénybe lehessen venni minden olyan eszközt, ami az adott útvonalon közlekedik. Például a Kistokaj felé közlekedő busz áthalad Martinkertvároson és Szirmán is, de ezzel párhuzamosan közlekedik a városi 3-as busz is. Egy bérlettel dupla annyi járműre szállhatnának fel az utasok, így javulhatna a szolgáltatás színvonala – hangsúlyozta Fejér Balázs.

Kevesebbe kerül

Tanyi Andrea Tiszaújvárosból jár mindennap Miskolcra dolgozni.

– A munkahelyemen, a kolléganőmtől hallottam, hogy bevezetik a vármegye- és az országbérleteket. Örülök neki, mert jól járok vele. Most 35 kilométeres bérletet veszek, ami 25 ezer forintba kerül, és ennek a 14 százalékát kell kifizetnem, a többit a munkáltató állja. A 9 ezer 450 forintos bérletnek azonban kevesebb a 14 százaléka is, körülbelül 1300 forint. Ha pedig a bérlet az egész megyére érvényes lesz, akkor szívesen használom majd kirándulásokra is – mondta Andrea.

Jól jár az új bérlettel Erzsébet is, aki kérte, ne írjuk meg a teljes nevét. Sajóvámosról jár be mindennap Miskolcra dolgozni. Most 11 ezer 900 forintba kerül a bérlete, mert 12 kilométer a távolság a két település között. A vármegyebérlet bevezetése után valamivel kevesebbet kell majd fizetnie. Aminek viszont nagyon örül, hogy nemcsak munkába járás céljából használhatja majd a bérletet.