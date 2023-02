A jogszabályok szerint február 15-ig kell előterjesztenie az önkormányzat vezetésének a város költségvetési rendelettervezetét. Az önkormányzati vezetés által előkészített városi költségvetési rendelettervezet 47 milliárd forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számol ebben az esztendőben.

Szopkó Tibor alpolgármester megfogalmazása szerint Miskolc ez évi büdzséje a cselekvés és a fejlesztés költségvetése lesz. A városvezető elmondta, hogy azért lehet a fejlesztés költségvetésének nevezni az ideit, mert mintegy 18-20 milliárd forint ilyen célt szolgál benne.

Harminc milliárddal kellene több

Az alpolgármester szerint egyértelműen látszik azonban, hogy nagyon nehéz dolga van Miskolcnak, mert amikor a szakemberek az intézményektől, cégektől összegyűjtötték az ez évre vonatkozó finanszírozási igényeket, akkor kiderült, hogy a tervek szerint rendelkezésre álló 47 milliárd forintnál több, mint 30 milliárddal nagyobb összes igény merült fel. Csak az energiaválság miatt megnövekedett költségek - tavaly őszi kalkulációk szerint - 17 milliárdos kiadást jelentenek a város számára. Szopkó Tibor jelezte, hogy a kormány ugyan biztosított 1,2 milliárd forint támogatást erre a célra, de a megnövekedő szolidaritási hozzájárulás révén ennél nagyobb összeget kell Miskolcnak befizetni az államkasszába. A nehézségek ellenére a politikus bízik abban, hogy a március 2-ai városi közgyűlési ülésen a városvezető Velünk a Város frakció tagjainak igen szavazatával elfogadja majd a beterjesztett költségvetést, amit a városvezetés végre is tud majd hajtani.

Dr. Simon Gábor és Szopkó Tibor beszélt az idei miskolci büdzsé tervezetéről | Fotós: Ádám János

Lesznek fejlesztések is

„Amikor költségvetésről beszélünk, akkor évről évre azt tudjuk mondani, hogy nehéz helyzetben a város. Mégis minden évben valahogy úrrá lettünk a nehézségeken - fogalmazott dr. Simon Gábor, a Velünk a Város frakció vezetője. – Most is azt tervezzük, hogy úrrá leszünk a gondokon. Most nehezebb lesz, mert az ország, az önkormányzat egyaránt nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, elsősorban az energiahordozók árának emelkedése miatt.”

A frakcióvezető jelezte, hogy a miskolciak évről-évre összességében mintegy 200 milliárd forintot fizetnek be a központi költségvetésbe. Miskolc semmi mást nem szeretne, mint hogy ebből az összegből megfelelő mértékben kapjon vissza a város működtetése érdekében. Elmondta, hogy a város 47 milliárdos idei költségvetéséhez - a tervek szerint - összességében mindössze 17 milliárddal járul hozzá az állam, ami - megítélésük szerint - nagyon kevés. Dr. Simon Gábor szerint legalább 50 milliárd forinttal kellene hozzájárulnia Miskolc működéséhez az államnak. Mindez azt jelenti, hogy a városnak takarékos és szigorú költségvetése lesz ebben az évben.

A frakcióvezető fontos eredménynek tartja azonban, hogy a nehézségek ellenére sem maradnak el a fejlesztések. Ezek közül kiemelte a miskolctapolcai park felújítását, az avasi kilátó rekonstrukcióját, illetve azt, hogy óvoda épületek, orvosi rendelők sorra újulnak meg.