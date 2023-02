A drasztikus energiáremelkedések igazi túlélőpróba elé állította az önkormányzatokat. A települések nagy része azt is górcső alá vette, miként lehet spórolni a közvilágításon. Nagyobb települések esetben ez százmilliós tétel is lehet.

Nyíregyháza már lépett

A költségcsökkentés érdekében a közvilágítás üzemben lévő 17 600 lámpatestje közül mintegy ezret kapcsolt ki Nyíregyháza. A közvilágítási rendszerben rejlő megtakarítási lehetőségekkel már korábban is foglalkozott a város közgyűlése. A szakemberek a működő fényforrások egy részének leszerelés nélküli kikapcsolását látták megvalósíthatónak.

A teljesítménycsökkenés a nagykörutat, a Nyíregyházára bevezető főutakat és az egyéb jelentősebb utakat érinti. A lakóutcákban a lakosság biztonságérzete, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a közlekedésbiztonság megőrzése miatt nem kapcsoltak ki lámpákat, és változatlan maradt a gyalogátkelőhelyek és a csomópontok megvilágítása is. A döntés nagyságrendileg 100 millió forintos megtakarítást eredményez.

Tiszaújváros korszerűsít

Tiszaújvárosban elvetették, hogy csökkentsék a világító lámpaoszlopok számát. Az viszont az első perctől kezdve téma volt, hogy szükséges volna olyan közvilágítási rendszert kialakítani, amely a jelenleg működőnél hatékonyabb és gazdaságosabb. Mindezt úgy fogalmazták meg, hogy nagyobb fényerő, de kisebb költség – ez a cél a közvilágítás korszerűsítésével Tiszaújváros önkormányzatának. Mindezeken kívül fontos szempont az üzembiztonság, hiszen elég sok a lakossági panasz, hogy egyes helyeken nem működik a közvilágítás.

A közvilágítási projekt helyzetéről azt tudtuk meg, hogy a kiírási tender-tervdokumentáció előkészítése van folyamatban. Március végére ez elkészülhet, ezt követően lehet kiírni a közbeszerzési pályázatot. Minden közvilágítási lámpatestet LED-lámpára cserélnek a városban. Része a korszerűsítésnek az is, hogy minden gyalogátkelő külön megvilágítást kap.

Miskolcon még nincs döntés

Miskolcon mintegy 19 ezer utcai lámpa biztosítja a biztonságot nyújtó fényeket. A drasztikus energia-áremelkedések miatt az erre fordított összeg is nagyságrendekkel megnőtt. Tavaly 450 millió forintba kerül a szolgáltatás biztosítása, idén az első kalkulációk 2 milliárd forint feletti összeget eredményeztek.

Arról, hogy milyen módon takarékoskodhat a város a közvilágításon, a Miskolcon is a közgyűlés mondhatja ki a végső szót. A Városvédelmi Egyeztető Testület ülésein a város közvilágításának esetleges korlátozása is szóba került, ám - korábban azt nyilatkozták - ebben az ügyben addig nem születik döntés, amíg be nem érkeznek a műszaki megvalósítás érdekében bekért ajánlatok. A köz- és közlekedésbiztonság maximális figyelembe vétele mellett az összes fényforrás legfeljebb egyharmadát érintheti a részleges korlátozás majdani bevezetése.

A testület ülésein egyébként más verzió is szóba került. Azt teljes mértékben elvetették, hogy éjjelente néhány órára teljesen elsötétüljön a város, ez ugyanis kivitelezhetetlen, komoly biztonsági kockázatot is jelentene, és a közlekedés rendjéről szóló jogszabályokkal is ellentétes. A gyalogos átkelőhelyek közelében ugyanis kötelező a közvilágítás biztosítása.

A testület arról viszont döntött, hogy az önkormányzat árajánlatokat kérjen hosszabb távú megoldás érdekében, ami egy komplett városi LED-csere programot jelentene, vagyis minden köztéri világítótestet érintene.