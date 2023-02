A Miskolci Egyetem hallgatói segítik a Miskolc környéki településeken élő kisiskolásokat. A Tanítsunk Magyarországért program élménynapján közösségi játékokkal is várták őket az egyetemen és Szendrőben.

A legutóbb hatodik osztályosok érkeztek az egyetemre: Boldva, Onga, Ónod és Hejőkeresztúr általános iskolás diákjai, akiknek élménynapot szerveztek. Szendrőbe, a programhoz újonnan csatlakozott osztályokhoz is ellátogattak a mentorok. A 180 főt megmozgató rendezvény programjában élménybiológiai foglalkozások és közösségi játék is szerepelt. A játékos tanulás pedig az ismerkedést is jól szolgálta, hiszen a gyerekek többsége most találkozott először mentorával - olvasható az intézmény honlapján.