Kedd délelőtt elindult a földrengéssel sújtott Törökországba a miskolci Spider Mentőcsapat, Lehoczki László vezetésével.

„El sem képzelhető, hogy egy földrengésre ne menjek ki és ne segítsek. Törökország tegnap személyesen megkeresett és kérte a segítségemet. Természetesen megyünk. Mindenki vigyázzon magára!”, írta Lehoczki László közösségi oldalán.

Törökországban a hétfői földrengések halálos áldozatainak száma 3 ezer 419-re emelkedett, jelentette be kedd délelőtt Fuat Oktay török alelnök, így a Szíriában meghalt legkevesebb 1 ezer 602 emberrel együtt a földmozgás már egészen biztosan több mint 5 ezer életet oltott ki.

Oktay is megerősítette, hogy a hideg és a téli időjárás megnehezíti a segítség célba juttatását és a mentést. Közölte, a három legsúlyosabban érintett tartományba, Hatayba, Kahramanmarasba és Adiyamanba csak a mentéshez kapcsolódó járművek léphetnek be, és csak a mentési tevékenységet végző járművek hagyhatják el őket.

Törökországban a sebesültek száma 20 ezer 426-ra nőtt – közölte a török katasztrófavédelem (AFAD) kedden. Ismertették, hogy a földrengésekben érintett területek nagysága mintegy 110 ezer négyzetkilométer, amely nagyjából Törökország területének egyhetede. A mentési munkálatokban nagyjából 24,5 ezer hivatásos ember vesz részt.

Élők és halottak

Lehoczki László több alkalommal járt már Törökországban, ahol szintén földrengés utáni mentésben vett részt. Hétfőn, a katasztrófa napján az egyik tévécsatornának nyilatkozva elmondta: 1999-ben mentett abban a tartományban, amelyet most is földrengés sújtott. Ők főként abban tudnak segíteni, hogy kutyákkal kutatnak. A kutyák hatalmas haszna, hogy jelezni tudják az élő és halott személyeket is, így meg lehet gyorsítani a mentési folyamatot. Ők nem csatlakoznak egyik kint lévő magyar mentőcsapathoz sem, mivel önkéntesek, külön csapatot alkotva dolgoznak.

Forrás: Lehoczki László

– Amikor a túlélés veszélye már nagyon csekély volt, mi akkor is dolgoztunk. Az is nagy segítség, hogy a gépek előtt jelezni tudtuk az elhunytak helyét, így a halottaknak meg tudták adni a kegyeletet. Az első három nap rendkívül fontos a mentés szempontjából, mert ekkor még nagy a túlélés esélye. Öt napig még lehet találni túlélőket, csoda folytán akár még a tizedik napon is, de öt nap után rohamosan csökken a túlélés valószínűsége.

A mostani földrengésben az időjárási viszonyok miatt is nagyon rossz helyzetben vannak azok, akik a romok alatt rekedtek. Ezért fontos, hogy mihamarabb segítsünk. 1999-ben egy kislányt a földrengés után 82 órával sikerült élve megtalálnunk. Tehát amíg romok vannak és eltűnt embereket keresnek, addig folyamatosan kell dolgozni. Ez az önkéntesek dolga – hangsúlyozta Lehoczki László.

Forrás: Lehoczki László

Minden elszabadul

Hozzátette: sajnos a törököknek már nagy gyakorlatuk van abban, hogy összehangolják a különböző mentőegységek munkáját, mert a sok földrengés megedzette őket. A szervezetirányítás és műszaki szempontból felkészültek. Azonban ekkora horderejű pusztítást nem tudnak egyedül megoldani, ezért van szükség a nemzetközi segítségre. A kutatás mellett meg kell oldani a sebesültek orvosi ellátását, a fedél nélkül maradtak elszállásolását, lehetőleg biztonságos, fűtött helyen. Fontos a kommunikációs és rend fenntartása is, mert ilyenkor aztán minden elszabadul, fogalmazott Lehoczki László.