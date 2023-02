A vármegyeszékhely önkormányzata tavaly hirdette meg a Részvételi Programját, amelyhez az idén már részvételi költségvetés is társult. A forrás felhasználására a miskolciak tehettek javaslatot, majd a tervezzukmiskolcot.hu oldalon szavazni lehetett az ötletekre. A miskolciaknak lehetőségük nyílt pro és kontra érvelni az egyes javaslatok mellett vagy ellen, kifejtve az adott témával kapcsolatos általánosabb várospolitikai megfontolásokat vagy akár helyhez kötött konkrétumokat. A legtöbb szavazatot kapott ötletek forrásokhoz jutnak a jövőben a céljuk megvalósításához.

A „Legyen a Tetemvár, Miskolc új ékszerdoboza” című pályázat is nyert forrást az első részvételi költségvetésből. A projektről Bitó-Balogh Zsanett beszélt a boon.hu-nak.

„A pályázatnak az a lényege, hogy szerettünk volna rávilágítani arra a tényre, hogy a Tetemváron lévő szeméthalmok, amik gyakorlatilag több méteresek, nem most kerültek oda” – mondta. Hozzátette: ez a probléma már több évtizedes.

„A legfontosabb célunk, hogy megmutassuk mindenkinek, a Tetemvár az adottságai miatt sokkal szebb is lehetne” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy az emberek szerint sincs rendben, hogy ennyi szemét van ott.

Úgy véli, hogy nem olyan családok lakják azt a területet, akik szemetet halmoznának fel, így az ott lakók szenvednek a felgyülemlett illegális hulladéktól.

„Cselekedni szeretnénk, mert a célunk az, hogy a Tetemvár a város új ékszerdoboza legyen. Rendszeresen ötletlenük azon a csapatommal, hogy mit tudunk tenni a városrészért” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy a megnyert forrást a terület tisztítására fogják fordítani.

Biztonság a középpontban

A „Gyalogos, vagy kerékpáros előnyitás jelzőlámpás csomópontokban” nevű pályázattal a Kerékpáros Miskolc Egyesület nyert. Vascsák Roland az egyesület elnökhelyettese beszélt portálunknak az ötletről.

„Részben közlekedésbiztonsági szempontból, részben a fenntartható közlekedési módok előnyben részesítése érdekében világszerte egyre szélesebb körben alkalmazzák a jelzőlámpás csomópontokban azt, hogy a gyalogos- vagy a kerékpáros forgalom néhány másodperccel korábban kap zöld jelzést, mint a gépjárművek” – mondta.

Hozzátette: ezáltal a gépjárművezetők elinduláskor már látják a mozgásban lévő úthasználókat, ez a nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján jelentősen csökkenti a balesetveszélyt – mutatott rá. Miskolcon például a Kiss-Ernő úton a Thököly utcából balra kanyarodó gépkocsik és a zebra viszonyábanjavasolta ennek megvalósítását, ahol korábban halálos gyalogos gázolás is történt. Olyan közterületi szemetesekre is kapnak forrást, amelyeket kerékpározók, futók mozgás közben is tudnak használni.