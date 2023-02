A megugró energiaárak 2022. őszén súlyos döntések elé állították az önkormányzatokat. El kellett dönteni, mely intézményeik működését képesek finanszírozni az energiaválság közepette. Miskolc önkormányzatának vezetése arra kérte intézményei vezetőit, hogy mérjék fel, hogyan tudnának a kevésből is spórolni még egy kicsit, és tegyenek javaslatot olyan intézkedésekre, amelyekkel megtakarítások érhetők el.

Ahol csak lehet, takarékoskodtak

Ennek megfelelően született a döntés - többek között arról –, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínházban a kisebb előadások a kamaraterembe költöznek, rövidül a próbák és a világítópróbák ideje, több lesz a külső helyszínen megtartott előadás. Szigorította működését a Miskolci Szimfonikus Zenekar is. A Miskolci Nemzeti Színház a Kamaraszínházat és a Játékszínt kényszerült bezárni, az előadásokat - csökkentett fűtéssel - a Nagyszínházban és a Csarnokban tartják meg.

Átmenetileg zárva

Átmenetileg nem látogatható a Miskolci Kulturális Központhoz (MKK) tartozó Lovagi Tornák Tere, az Ady Endre Művelődési Ház, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, a Görömbölyi Közösségi Ház, illetve a Vasgyári Közösségi Ház. Az MKK programjai a Művészetek Házára korlátozódtak.

Nem fogadnak olvasókat a miskolci fiókkönyvtárak, dolgozóik a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban folytatták a munkát.

A Herman Ottó Múzeum központi épülete nyitva maradt, ám a többi kiállítóhely - mások mellett a Miskolci Galéria - átmenetileg zárva tart.

Ismert az is, hogy első nekibuzdulásra a Miskolci Fürdők Kft.-hez tartozó valamennyi fürdőt bezárták, közben a Miskolctapolca Barlangfürdő újranyitott, a Selyemréti Strandfürdő és az Ellipsum Élményfürdő - utóbbi a hivatalos verzió szerint karbantartás miatt - azóta is zárva tart. Ugyancsak tárva tart a Diósgyőri Tanuszoda is.

Ha vége a fűtési idénynek

Az idei városi költségvetésről szóló sajtótájékoztatón tettük fel a kérdést, hogy mikor várható változás az intézmények nyitva tartását korlátozó intézkedésekben. Dr. Simon Gábor, a közgyűlés városvezető Velünk a Város frakciójának vezetője elmondta, az intézkedések alapvetően a fűtési idényre vonatkoztak, azaz áprilisban várható bármiféle változás ebben a kérdésben. Hozzátette, hogy az enyhe télnek és a hatékony takarékosságnak köszönhetően kedvezőbb a helyzet a vártnál.