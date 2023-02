Ismét munkába lendül a Dédike Finomságai vállalkozás Angyalcsapata, hogy munkájukkal jó ügyet szolgáljanak. Legalább 6 ezer farsangi fánkot szeretnének kisütni február 25-én, hogy annak bevételét fel tudják ajánlani Mátyás Zsófi, 10 éves, miskolci kislány családjának.

– A sütéshez mi biztosítjuk az alapanyagot, a barátok pedig ezúttal is önzetlenül jönnek, és egész nap szorgoskodnak majd – mondta portálunknak Sinka Szilárd, a vállalkozás ügyvezetője. – Hallottuk, hogy Zsófiék bajban vannak, folyamatosan járnak a kórházba műtétekre, kezelésekre, a közelmúltban az autójuk is lerobbant, az édesapának pedig gyakran táppénzen kell lennie. Így nagyon nehéz lehet eltartani a családot, pedig a kislány betegsége nagyon sok pénzt emészt fel. Nekik gyűjtjük a kupakokat is, de annak az a hátránya, hogy rengeteg munkával kevés pénzt lehet vele szerezni – jelezte az ügyvezető.

Mint mondta, a jótékonysági fánksütést csakúgy, mint az elmúlt két évben Miskolc-Szirmán rendezik, a Magyar László utca előtti téren délelőtt 9 órától délután 3-ig. A fánk ára jelképes összeg, a kihelyezett dobozba mindenki annyi adományt helyezhet el, amennyivel támogatni szeretné Zsófit. Tavaly több mint egymillió forint gyűlt össze, akkor 4 ezer 500 darab fánkot sütöttek ki.

– Így sokkal jobban tudunk segíteni, mintha csak felajánlanánk az alapanyag árát, a körülbelül 200 ezer forintnyi összeget. Ez már a harmadik jótékonysági fánksütésünk lesz. Első alkalommal Noelnek segítettünk, aki gerinceredetű izomsorvadásban szenved, tavaly Zsombornak, akinek szintén ez a betegsége, most pedig Zsófinak. Remélem, hogy sokan eljönnek, és minél nagyobb összeggel tudunk segíteni a kislány családjának – fogalmazott Sinka Szilárd.

Műtétek, terápiák

Zsófi 10 éves, iskolás. Születésekor feltételezhető oxigénhiány miatt, sérült a központi idegrendszere, ezért mozgássérült. Normál iskolába jár az ikertestvérével, Grétával. Kitűnő eredménnyel teljesíti az iskolai tanulmányait. Az iskola után mindennap mozgásfejlesztésre kell vinni, hogy szinten tudják tartani az izomerejét. Több műtéten átesett már, a legutolsó 2022-ben bal oldali csípőműtét volt. 2023-ban a jobb oldali csípőjét fogják műteni, ha ez jól sikerül, a szülők szeretnék speciális, intenzív terápiára vinni, hogy minél jobban fejlődhessenek a kislány izmai. Egyébként nagyon szeret biciklizni a speciális kerékpárjával és az „úszás” is a kedvenc önálló mozgásai közé tartozik.

Zsófiról még többet meg lehet tudni a "Zsófi is járni fog :-) Összefogás Zsófiért Alapítvány" közösségi oldalán.